Siempre Don Benito y PP crean un gobierno local de coalición con "distribución equitativa"

La alcaldesa de Don Benito (Badajoz), María Fernanda Sánchez, ha presentado este jueves el reparto de concejalías entre los miembros de su gobierno, que estará formado por siete concejales de su formación, Siempre Don Benito, y cinco del Partido Popular, tras el acuerdo alcanzado por ambos partidos.



Así, ha explicado que han buscado una "distribución equitativa" y con "proporcionalidad" según la representación obtenida por cada una de las formaciones y ha destacado que su objetivo es una "administración profesionalizada" en la que se ponga en valor "la figura del empleado municipal".



En el transcurso de un desayuno informativo, Sánchez ha detallado que habrá tres concejales con dedicación exclusiva y otros tres con dedicación parcial así como que de las delegaciones creadas "muchas se adaptan a las que había anteriormente" para dar una "continuidad necesaria".



"No podemos romper, que es lo que piensan algunos que vamos a hacer, con todo lo trabajado y desarrollado en Don Benito por otras corporaciones, sino que en muchos casos hay que realizar una labor de continuismo porque es necesario y porque es bueno tanto para la Administración como para los ciudadanos", ha aseverado.



Del mismo modo, la primera edil se ha mostrado "en contra de que la política se institucionalice" porque creen en "una Administración profesionalizada" y, por ello, tampoco contarán con empleados eventuales sino que tendrán un "secretario particular" que "no es de ningún partido en concreto ni del exterior" sino que es funcionario municipal.



Con ello, ha explicado, dan "esa competencia a los empleados municipales", ya que buscan "poner en valor" esta figura y que "no ocurra" lo que les ha pasado a ellos al llegar al ayuntamiento, que "en gran parte" y "muchas veces" los funcionarios "desconocen las tareas que se realizaban en algunos servicios" porque eran llevadas "directamente por el político de turno".



En cuanto a sus primeras actuaciones como gobierno municipal, María Fernanda Sánchez ha destacado que concluirán obras y proyectos iniciados y se pondrán al día con diferentes fondos porque la ciudad podría "perder cientos de miles de euros", por lo que es -ha dicho- "muy importante" gestionar esto.



Así, harán una "labor de continuidad porque sino el ayuntamiento y el pueblo se para" por lo que, por ahora, no van a "aplicar ningún programa electoral" sino que se van a ocupar del "día a día" porque hay "mucho pendiente".



Finalmente, ha resaltado que este pasado miércoles envió una carta al alcalde saliente, el socialista José Luis Quintana, para pedirle "un dossier de los temas pendientes" que hay en el consistorio y que son "materias que llevaban directamente tanto el alcalde como el concejal de obras o los asesores personales" y están "a la espera de su respuesta".



GOBIERNO "LO MÁS EFECTIVO POSIBLE"



Por su parte, el primer teniente de alcalde, el 'popular' Pedro Noblejas, ha resaltado que con la formación de este gobierno municipal han buscado "ser lo más efectivos posible" para dar "el mejor servicio" a los dombenitenses y "dando mucho valor a los funcionarios".



Así, ha recalcado que no tendrán personal eventual y serán los empleados municipales los encargados del "trabajo del día a día". Además, ha subrayado que tanto la alcaldesa como él no recibirán "retribuciones por parte del ayuntamiento", es decir, ejercerán sus funciones "sin percibir un salario".



En ese sentido, ha explicado que esto es algo que "forma parte del programa electoral" tanto de Siempre Don Benito como del Partido Popular y que es una "reducción de costes".



REPARTO DE CONCEJALÍAS



En concreto, Pedro Noblejas, candidato del PP a la Alcaldía, será el primer teniente de alcalde y concejal delegado de Fomento del Empleo, Desarrollo Empresarial e Industrial; y también de esta formación ostentará Álvaro Ballesteros las concejalías de Turismo y Ferias y Fiestas, y Mercedes Pozo la de Hacienda y Contratación.



Del mismo modo, Elisabeth Medina, también del PP, tendrá las competencias de Salud, Prevención de Conductas Adictivas y Consumo, Comercio y Hostelería y Medio Ambiente; mientras que Ángel Luis Valadés tendrá las responsabilidades de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Entidades Locales Menores y Pedanía y Relaciones Institucionales.



Por su parte, los concejales de Siempre Don Benito tendrán las delegaciones de Educación, Juventud y Participación Ciudadana de las que se ocupará María del Pilar Aparicio; Urbanismo, Infraestructuras, Accesibilidad y Fondos Europeos a cargo de Francisco Javier Sánchez-Porro, y Cultura y Delegación de Proyectos con otras Administraciones Públicas para Francisco Javier Sánchez Herrero.



Asimismo, Siempre Don Benito también se ocupará de Agricultura y Nuevas Tecnologías cuya concejala será Gracia María Gómez; Personal y Régimen Interior y Deportes para Miguel Ángel Adámez, y Políticas Sociales, Familias e Igualdad cuya responsable será Violeta Casado.



Finalmente, cabe señalar que los concejales con dedicación exclusiva serán Ángel Luis Valadés, Violeta Casado y Mercedes Pozo, mientras que tendrán dedicación parcial Elisabeth Medina, Francisco Javier Sánchez-Porro y Miguel Ángel Adámez.