La nueva corporación provincial de Badajoz se constituirá el próximo 1 de julio, según ha avanzado el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, durante su intervención este jueves en un pleno extraordinario de trámite en el que se ha aprobado por unanimidad el acta de la sesión anterior y en el que ha agradecido a todos los diputados el trabajo realizado en los últimos cuatro años.



En su intervención, Gallardo, que repetirá la próximo legislatura al frente de la institución provincial, ha explicado que se trata de un pleno de carácter obligatorio y también "emotivo" al representar el final de un ciclo y el inicio de una nueva etapa, en la que unos darán paso a otros compañeros y otros seguirán, entre ellos él mismo, trabajando en la institución.



De este modo, ha querido expresar su agradecimiento a los grupos del Partido Popular, de Ciudadanos y al que ha sustentado al gobierno, el PSOE, al cual le debe haber sido presidente de la diputación pacense en estos ocho años.



Al mismo tiempo, ha señalado que ha habido momentos en los que han estado de acuerdo pero también en desacuerdo, pero que tanto en unos como en otros "siempre ha prevalecido" algo que quiere poner en valor, como es el respeto, por lo que este jueves se pone también en valor la política.



"En esta casa se hace política, en cuestiones importantes sabemos aparcar las diferencias ideológicas y centrarnos en lo que realmente todos y cada uno de nosotros debemos de anteponer, que no es otro que el interés de los ciudadanos y ciudadanas", ha continuado, junto con que son alcaldes o concejales y saben que la política "no es el arte de la división, sino el arte de hacer posible lo imposible" y lo han mostrado en cuestiones como la pandemia.



En relación a esta última, ha recordado cómo un presupuesto recién aprobado lo recomponían, deshacían y volvían a construir a través de modificaciones presupuestarias, y que lo hicieron con el consenso y acuerdo "de todos"; a la vez que ha destacado que todos los diputados han sido "útiles" a los intereses de la gente, como también ha elogiado la labor de los trabajadores de la institución provincial pacense, que ha calificado de "eficaces" y "comprometidos".



Ante la nueva corporación que se constituye el 1 de julio, Miguel Ángel Gallardo ha abogado por que la misma "tome ejemplo" de lo que ha sido ésta en la labor y el trabajo desarrollado para seguir siendo "útiles" a los ciudadanos a los que se deben, así como que seguirán trasladando desde la diputación provincial políticas que puedan coadyuvar a las de otras administraciones en el desarrollo, en el progreso y en el bienestar de la gente.



En declaraciones posteriores a los medios y preguntado sobre la constitución de la corporación provincial y si tiene definido el reparto de las delegaciones o quienes ocuparán las vicepresidencias o la portavocía, Miguel Ángel Gallardo ha reconocido que ya tiene planteada la estructura de la diputación y que habrá dos vicepresidencias, ante lo que ha adelantado que serán dos mujeres.



INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS



También han intervenido los portavoces de los grupos políticos, en primer lugar la portavoz de Ciudadanos, Lara Montero de Espinosa, quien ha deseado "mucha suerte" a los compañeros que siguen en la nueva corporación y a los que empiezan una nueva etapa, y ha reconocido que ha sido una legislatura "complicada" tanto en los ayuntamientos como en la diputación, en la que como corporación "se ha sabido estar a la altura" en los momentos "más difíciles".



Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Juan Antonio Barrios, ha felicitado a quienes han renovado su mandato en esta legislatura y ha deseado "muchísima suerte" a los que no, a la par que ha destacado el clima de consenso o de responsabilidad y lealtad a los ciudadanos por parte de la corporación y ha valorado que "no estaría mal" que otras administraciones y otros grupos parlamentarios "se fijasen" en dicha lealtad y responsabilidad que tienen "muchas veces" los políticos, junto con que ha podido haber discrepancias políticas "pero no personales".



Por último, Virginia Borrallo, portavoz del Grupo Socialista, se ha sumado a las palabras de agradecimiento y ha dado las gracias al PSOE por la confianza que depositó en ella, en especial a Gallardo, para que llevara la portavocía, como también ha agradecido el tono que han tenido en las sesiones, y ha destacado que la Diputación de Badajoz es un "referente" a nivel de gestión y también a la hora de comportarse en el pleno y de llegar a consensos y acuerdos.