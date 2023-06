El alcalde y seis concejales de Badajoz tendrán dedicación exclusiva y otros siete al 80%

Ep.



El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado en su primera sesión tras su constitución los miembros de la corporación con dedicación exclusiva y parcial, que serán siete incluido el alcalde, Ignacio Gragera, y otros siete, respectivamente.



El reparto ha sido apoyado por el PP, mientras que el PSOE ha votado en contra y Vox se ha abstenido. El portavoz del Grupo Socialista, Ricardo Cabezas, ha justificado su rechazo recordando que en el anterior equipo de gobierno hubo 14 las liberaciones ante las que el entonces alcalde, Francisco Javier Fragoso, decía que le daría a la institución "estabilidad", algo que posteriormente "brilló un poco por su ausencia".



"Hay un pequeño ahorro", ha reconocido en relación a liberación parcial de siete concejales al 80 por ciento, si bien ha señalado que la estabilidad en un gobierno, en su opinión, no la dan las liberaciones sino el trabajo del equipo de gobierno.



Al respecto, espera que los ediles "suden la camiseta" y que esas cantidades que van a percibir "al final se vean en ese trabajo que tienen que realizar en pro del bien de esta ciudad".



En concreto, además del alcalde Ignacio Gragera, contarán con dedicación exclusiva Antonio Cavacasillas, teniente de alcalde primero y concejal delegado de Servicios Sociales, Mayores y Mujer; Carlos Urueña, teniente de alcalde segundo y concejal delegado de Aguas, Urbanismo, Protección Ambiental, Vías y Obras, Accesibilidad y Movilidad, Mantenimiento de inmuebles, Inmuba, Cementerios y Coordinación DUSI; y Javier Gijón, teniente de alcalde sexto y concejal delegado de Economía y Hacienda, Fondos Europeos e Informática y Modernización.



También Rubén Galea, teniente de alcalde séptimo y concejal delegado de Turismo, Patrimonio Histórico, Consorcio de Casco Antiguo, Parques y Jardines y Limpieza viaria; José Antonio Casablanca, teniente de alcalde octavo y concejal delegado de Cultura, Ferias y Fiestas, Consorcio López de Ayala y de la Escuela de Artes y Oficios 'Adelardo Covarsí; y Ana María Casañas, concejala delegada de Contratación y compras, Patrimonio, Vivienda, Estadística y Reprografía, según ha indicado en una nota de prensa posterior al pleno el Ayuntamiento de Badajoz.



La relación de cargos que desempeñarán su labor en régimen de dedicación parcial al 80 por ciento son Gema Cortés, teniente de alcalde tercera y concejala delegada de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Policía Urbana y portavoz del Gobierno; Mariema Seck, teniente de alcalde cuarta y concejala delegada de Juventud, Participación Ciudadana y Educación; y Eladio Buzo, teniente de alcalde quinto y concejal delegado de RRHH, Comercio y Mercados.



Igualmente, tendrán dicha dedicación parcial Soledad Giralt, teniente de alcalde novena y concejala delegada de Ifeba, Formación y Empleo, Emprendimiento, UPB y Relaciones Institucionales y con Portugal; Elena Salgado, concejala delegada de Protección Animal, Servicios Médicos, PRL y Sanidad; Juan Parejo, concejal delegado de Deportes; y José Luis González, concejal delegado de Gabinete de Proyectos, Alumbrado y eficiencia energética, Transporte público y Parque Móvil Municipal.



ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS Y PERSONAL DE CONFIANZA



El pleno también ha dado luz verde con la abstención de PSOE y Vox a la asignación de los grupos políticos, indemnización por asistencia a plenos y comisiones y las retribuciones a los miembros de la corporación; así como con el voto en contra del PSOE y la abstención de Vox a la propuesta de personal eventual o de confianza.



Sobre este último, Cabezas ha sostenido que, al echar cuentas, ven cómo en el personal de confianza se incrementan las nóminas de algunos, y que es casi el mismo número de personas que en el anterior mandato y que suben sus nóminas pese a ser tres menos. Desde el PP, Antonio Cavacasillas, ha replicado que no tenga la "menor duda" de que se van a "dejar la piel" concejales y personal de confianza y que al final el ahorro será del entorno del 10 por ciento, tras lo que se ha referido al Gobierno de España como "el de récord" y ha criticado el dinero dedicado a asesores.



A continuación, Ricardo Cabezas ha remarcado que Cavacasillas, número uno del PP al Congreso por la provincia pacense de cara a las elecciones generales del 23 de julio, "está en campaña" y que ya verán cómo lo compatibiliza como teniente de alcalde; a la par que ha incidido en que en el anterior mandato fueron el equipo de gobierno más caro de la democracia del ayuntamiento con casi 2 millones de euros más en comparación con los gobiernos de Miguel Celdrán.



Al mismo tiempo, ha sostenido que ahora serán el segundo equipo de gobierno más caro de la democracia en el ayuntamiento y que no están para "sacar pecho".



Unas palabras ante las que Gragera ha trasladado a Cabezas que ha formado parte del equipo de gobierno más caro de la historia de la diputación pacense y "por lo que parece" va a seguir integrando el ejecutivo de dicha institución también más caro de la historia, a tenor de lo cual ha incidido en que el ayuntamiento se da un ahorro y a ver qué si éste se da en la diputación o se sigue incrementado su coste.



También ha salido adelante, con la abstención del PSOE, la constitución de los grupos políticos; y por unanimidad la propuesta de periodicidad de las sesiones plenarias y juntas de Gobierno Local. Otro de los puntos del orden del día, aprobado con el voto en contra del PSOE, ha sido la creación de comisiones informativas y sus miembros; y, con la abstención del PSOE, una propuesta de delegación de competencias en el pleno en la Junta de Gobierno Local.



DECLARACIONES DEL ALCALDE



En declaraciones a los medios posteriores al pleno, Ignacio Gragera ha explicado respecto al personal de confianza que se cobra menos, que hay un "ahorro neto importante" en este tipo de personal, y que se actualizan algunos salarios y retribuciones dado que "obviamente" quien tiene más responsabilidades tiene que ver también "mejorada su situación"; como también se ha incluido como ya se hiciera en 2019 la plena disponibilidad, mañana y tarde, de todos los miembros del personal que va a prestar servicios para el ayuntamiento.



Incluidos los secretarios de los grupos políticos, ha resaltado, entre los que se incluyen los de Vox y el PSOE, de manera que lo que hacen es una actualización de algunas funciones y retribuciones, pero que en todo caso el coste del personal de confianza es "bastante inferior", del entorno del 8 por ciento a lo que se cobraba en 2019, así como que son tres trabajadores menos.



En relación a las nuevas comisiones informativas, Gragera ha detallado que son menos y se han refundido con el fin de convocarlas "siempre", que todas tengan contenido y sean "más eficaces" y "efectivas"; mientras que sobre las delegaciones de los concejales del equipo de gobierno ha destacado que se ha hecho pensando en la funcionalidad y la mejora de la prestación de los servicios públicos, y sobre las liberaciones que el criterio es quienes tengan más delegaciones y contenido serán al 100 por cien y los que menos o quienes van a la diputación al 80 por ciento.



Por su parte, Marcelo Amarilla ha explicado que en Vox tienen una sensación "agradable" en su primera vez en pleno del ayuntamiento, aunque también "un poco agridulce" porque en la mayoría de los puntos se han tenido que abstener porque no tenían la información "suficiente" en los asuntos a tratar, por lo que ha esperado que, de cara al siguiente, sí cuenten con tiempo para valorar los puntos y que el voto de su formación sea "más reflexionado".



Así y dado que ha tardado "un poquito más" la constitución del grupo y del secretario del mismo, no han podido ver la documentación "prácticamente" hasta antes de la sesión.