Guardias Civiles denuncian "excesiva carga de trabajo" a la que se enfrentan en Badajoz

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado la "excesiva carga de trabajo" a la que están siendo sometidos los equipos de atestados de la Guardia Civil de Tráfico en la provincia de Badajoz.

Y es que en muchos tramos horarios, tal y como ha indicado, "solamente cuenta la provincia con un solo equipo de atestados", siendo la provincia de mayor extensión de España, lo que "degenera en un pésimo servicio que se brinda a la ciudadanía, con unos tiempos de respuesta que no son asumibles".

Así lo ha señalado este jueves este colectivo en una nota de prensa, en la que ha indicado que los Guardias Civiles están siendo "utilizados de esquiroles" ante el conflicto de la Policía Local en Badajoz.

Ante la falta de efectivos por parte de la Policía Local de Badajoz, "su central ha requerido en varias ocasiones desde que ha comenzado la Feria de San Juan para que la Guardia Civil acudiera a atender incidentes en el casco urbano, cosa que es sabida por todos que es competencia de los efectivos locales", ha resaltado la AUGC.

Ante ello, "desde los despachos de la Guardia Civil, una vez más, se pliegan y ceden a las presiones y se han dado órdenes para que funcionarios de la Guardia Civil pertenecientes a las Unidades de Tráfico que radican en la ciudad para que atiendan los siniestros viales que ocurran en casco urbano de la ciudad de Badajoz, atendiendo a los accidentes con heridos o fallecidos que ocurran en la misma", ha subrayado.

Y es que, tal y como ha insistido esta organización, "son muchos los días que un solo equipo de atestados de Tráfico de la Guardia Civil se hace cargo de todos los siniestros de la provincia, sí, todos los accidentes ocurridos desde la frontera con Portugal hasta los límites de provincia con Ciudad Real".

Por ello, se ha preguntado qué pasaría si se estuviera atendiendo un siniestro en el casco urbano de Badajoz cuando deberían ser otros los que allí estuvieran y ocurre algo a 100 kilómetros.

"Los guardias civiles y la sociedad no debemos ser los perjudicados por un conflicto laboral que no es nuevo y que no es la primera vez que nos afecta", ha denunciado.

Y todo ello, según ha destacado, se hace "con la venia de Madrid (Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil) y con el consentimiento del Jefe Provincial de Tráfico en Badajoz", ha sentenciado.