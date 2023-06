Vara ve "con tristeza" la situación en Don Benito

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha admitido este viernes que está viviendo "con tristeza" la situación en Don Benito tras las elecciones del 28 de mayo, donde los tres partidos con representación, PSOE, PP y Siempre Don Benito, todavía no han alcanzado un acuerdo para el gobierno de la localidad.

"Yo soy una persona que cree "mucho en la política, a pesar de todos los pesares de lo que se puede hacer mal o regular, creo profundamente en la política", que es "la política es la que transforma la vida de las personas", ha señalado Fernández Vara a preguntas de los periodistas este viernes en Mérida.

En ese sentido, el también secretario general del PSOE extremeño ha lamentado "cuando la política se instala en el no, cuando la política se instala en el a ver de qué se habla que me opongo, cuando la gente vota, con todo el derecho del mundo, pero no por pasión hacia un programa, hacia una transformación o hacia un cambio, sino por ir contra algo, obviamente es una mala noticia, una pésima noticia".

"En cualquier caso, es lo que deciden los ciudadanos", ha apuntado el dirigente socialista extremeño, quien ha señalado que "es verdad que Don Benito, que era una ciudad que iba como un cañón, que atraía la inversión y la apuesta de muchísimas empresas".

Así, ha asegurado desconocer "si ha tenido algo que ver pues que había un gobierno con un proyecto serio, que no ha perdido tiempo en debates estériles que no valen para nada, sino que estaba encaminado fundamentalmente intentar mejorar la vida de los dombenitenses", ha dicho.

Finalmente, ha apuntado Fernández Vara que esto "no deja de ser una opinión que además en este caso ya no vale para nada", ha concluido durante la presentación del libro 'El secreto' de Matilde Muro.