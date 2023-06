La Feria de San Juan de Badajoz tendrá 210 atracciones y puestos y 14 casetas

Ep

La Feria de San Juan de Badajoz se celebrará del 16 al 25 de junio con 210 atracciones, casetas de tiro, tómbolas o puestos y 14 casetas de baile o comidas en el recinto ferial y, señalar que el día 23, el concierto comenzará a las 21,30 horas para terminar antes del gran espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales.



Una feria que este año se prolonga un día más, el 25 de junio hasta las 22,00 horas, y que celebrará el jueves 22 el 'Día del niño' en las atracciones del recinto ferial, como también contará los días 21 y 22 con un horario sin ruido de 19,30 a 21,30 horas pensado para los niños con autismo.



También dirigido a los más pequeños, podrán disfrutar del Gran Circo Alaska con una adaptación circense del musical de El Rey León del 16 al 25 de junio, o el día 18 del espectáculo infantil 'Show de Coco y Pepe' en el auditorio del recinto ferial.



Fuera de dicho recinto también tendrán lugar actividades, como ha destacado en la presentación del programa de la feria el concejal de Ferias y Fiestas en funciones, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, acompañado del gerente de la concejalía, Hernán García, entre ellas los tradicionales fuegos artificiales de la noche del 23, a las 23,30 horas desde el Puente de Palmas, o el concierto previo de la Orquesta de Extremadura a partir de las 22,30 horas en el embarcadero de la margen derecha.



La Feria Taurina, el pasacalles de gigantes y cabezudos del día 24 desde el Paseo de San Francisco a las plazas de San José y Alta; el concierto de la Banda Municipal de Música de Badajoz también el día 24 en la Plaza de España, o la programación del Teatro López de Ayala con teatro, música o danza, se celebrarán estos días en el marco de las fiestas patronales de la ciudad, junto con el XX Festival Folklórico Nacional Infantil, un Open de Tiro Olímpico o el XXVIII Certamen de Cajas Rumberas.



En su intervención, Gutiérrez Jaramillo ha recordado que, como ya anunciara este lunes el alcalde, Ignacio Gragera, con motivo de la Junta Local de Seguridad, la avenida de Elvas volverá a contar con cuatro carriles, pese a las obras de traslado de la rotonda junto al campus universitario, para llegar al recinto ferial, al que también se puede acceder por la A-5 y por la Ronda Sur, al hilo de lo cual ha señalado que el ayuntamiento volverá a poner a disposición seis líneas de autobuses, además de las de refuerzo para las pedanías.



De la feria y junto al cambio de hora del concierto de Hombres G a las 21,30, ha destacado que también la Caseta Municipal y la de Mayores albergarán actuaciones, así como que habrá 14 casetas, una más que el pasado año y cinco de ellas de comidas, y 210 atracciones como la montaña rusa o la noria, además de casetas de tiro, tómbolas, churrerías o puestos.



Para el edil, será un "éxito" y hay "muchas ganas de feria", por lo que ha invitado a todos los pacenses a que lo pasen bien y disfruten y ha agregado que él mismo, concejal hasta el viernes 16 y exconcejal a partir del sábado 17, "lo hará".



ÚLTIMA RUEDA DE PRENSA DE GUTIÉRREZ JARAMILLO



Así y en su última rueda de prensa como concejal del Ayuntamiento de Badajoz, Gutiérrez Jaramillo ha recordado que han sido casi 14 años los que ha estado en el consistorio en cuatro legislaturas diferentes desde que empezó en la de 2007, aunque dos fueron incompletas, la primera cuando entró por José Antonio Monago y esta última en sustitución de Fran Fragoso, tras lo que ha reconocido que han sido casi 14 años en los que se ha sentido como en su "casa".



En este sentido, ha apuntillado que su última rueda de prensa ha sido con la Concejalía cuya gestión ha llevado menos, la de Ferias y Fiestas, y que en estos años ha hecho amigos, pese a que a la política se viene para trabajar y gestionar al poner en manos de uno la gestión de la ciudad.



No obstante, al final se hacen amistades también, en relación a lo cual ha mostrado su agradecimiento a su familia y a sus amigos, a todos los colectivos con los que ha tenido la ocasión de poder trabajar, a los medios de comunicación y a los distintos compañeros de corporación.



Una etapa de su vida en la que ha tenido la oportunidad de hacer "grandes cosas en esta casa" y en la que, aunque también ha habido "otros sinsabores", no es nada que "no puedan borrar los buenos recuerdos", al hilo de lo cual ha querido dar las gracias a quien contó con él por primera vez, Miguel Celdrán, así como a Fragoso y a Gragera en estos últimos años, como también ha recordado a los distintos jefes de servicio con los que ha trabajado en las concejalías de Juventud, Bomberos, Estadística, Inspección de Aguas, Turismo, Policía Urbana, Patrimonio y Ferias y Fiestas.