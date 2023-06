1.600 servicios policiales en dispositivo seguridad para la Feria de San Juan de Badajoz

Ep

La Feria de San Juan 2023 de Badajoz se celebrará del 16 al 25 de junio con un dispositivo de seguridad formado por unos 2.200 servicios entre 1.600 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local para velar por su correcto desarrollo, y a los que hay que añadir los que se van a prestar por distintos colectivos como Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos.

El 'Día del niño' será el jueves 22, en el marco de estas fiestas patronales en las que la avenida de Elvas recuperará los cuatro carriles, dos por cada sentido, dado el avance experimentado en la obra de traslado de la rotonda situada junto al campus pacense que se realiza en esta vía de acceso al recinto ferial.

El alcalde de Badajoz en funciones, Ignacio Gragera, y el delegado del Gobierno, Francisco Alejandro Mendoza, han atendido a los medios tras la reunión de la Junta Local de Seguridad Ciudadana en el ayuntamiento en la que, como ha explicado Mendoza, se ha evaluado el dispositivo de seguridad y de otros extremos relativos a la celebración de la Feria de San Juan de la capital pacense, que presenta "un reforzamiento importante" con respecto al año pasado.

En total, ha detallado, serán 1.600 servicios por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre Guardia Civil y Policía Nacional, y también la Policía Local que "hace un esfuerzo notable", de manera tal que cada uno ejercerá las competencias en el ámbito territorial y en el aspecto que le son propias y, en concreto, Policía Nacional y Guardia Civil velarán por la seguridad ciudadana esencialmente y también por el control del tráfico en los accesos a la ciudad.

Unos accesos en los que se dispondrán controles para evitar el consumo de drogas y de alcohol al volante, mientras que la Policía Local se dedicará fundamentalmente a la regulación del tráfico urbano, ha continuado, junto con que en total serán unos 2.200 servicios los que se van a prestar por distintos colectivos y tanto Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como los que realicen desde Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos por quienes se dedicarán a que el resto de los ciudadanos pacenses puedan disfrutar estas fiestas en las "adecuadas" condiciones.

El delegado ha advertido en este punto que "evidentemente" se reforzarán más los servicios en los días "clave" dentro del desarrollo de la feria, como son los fines de semana, o cuando tienen lugar eventos multitudinarios y especialmente las corridas de toros, mientras que interpelado por el motivo del citado incremento de servicios ha recordado que el año pasado se tenía "un problema en esta ciudad con el dispositivo de seguridad" que este 2023 "parece ser que se ha superado".

POLICÍA LOCAL

Por su parte, el alcalde de Badajoz ha explicado que, de esos 1.600 servicios que se van a prestar por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 566 los llevarán a cabo agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de Badajoz, así como que se van a realizar dos tipos de dispositivos, uno de ellos "el de siempre" que es el de control de tráfico y accesos al ferial que este año "tiene encima de la mesa la problemática entre comillas" de la obra de la rotonda.

Sin embargo, "no va a haber ningún problema", y después de que se hubiesen estudiado varias opciones de desvío a través del nuevo sector 9.2.4 para evitar la pérdida de carriles, no va a ser necesario dado que estos trabajos han avanzado "lo suficiente" para habilitar, dentro del nuevo trazado de la nueva rotonda aunque todavía no esté terminado, un camino "transitable" con zahorra y con asfalto para que aquellos que vayan en dirección hacia la ciudad de Badajoz no tengan que desviarse.

De este modo, se va a utilizar el desvío provisional para uno de los sentidos y, por tanto, se va a contar con cuatro carriles habilitados "con total normalidad" dentro de la avenida de Elvas con el nuevo trazado y este desvío "provisional", tras lo que ha incidido en que las vías de acceso a la feria será, por un lado, dicha avenida, la principal y la que recomiendan que empleen tanto los taxis como el transporte urbano como itinerario. Asimismo, los otros dos accesos alternativos son la A-5 y la Ronda Sur por el puente 25 de abril y la carretera de Olivenza.

Gragera ha abundado asimismo en que, en principio, se prevé una afluencia "importante" los fines de semana, especialmente teniendo en cuenta que el encendido y el día grande, el de San Juan, coinciden este año con viernes, por lo que se prestará "especial atención y especial interés" en esos dos fines de semana, y se barajan tres escenarios, el primero "normal" y el segundo con tráfico "ya intenso" y un tercero en el que habría "colapso" de la avenida de Elvas y se habilitarían mecanismos y vías de emergencia por la A5 con desvíos a la altura de la rotonda del Puente Real.

El Bando de Feria se ha publicado este lunes, ha resaltado, y en el mismo se permite a las casetas estar abiertos hasta las 7,00 horas y los previos de festivos se les va a permitir una hora más, hasta las 8,00 horas; mientras que en relación a la Feria de Día también se contempla en dicho bando que se permitirá hasta las 20,00 horas y, cumpliendo las condiciones de accesibilidad, que se saquen barras a la calle, así como tanto música centralizada, en caso de que los hosteleros y los industriales quieran, como música en directo aunque siempre que sea itinerante.

Respecto a la limpieza, Gragera ha puntualizado que se llevará a cabo una vez que a las 20,00 horas termine la Feria de Día, cuando se deberán levantar los veladores y quedar libres las calles para que los servicios de limpieza puedan acudir; junto con que va a haber un "refuerzo especial" en este sentido y tanto del servicio de limpieza en la Feria de Día, como en el ferial para intentar que este último y el Casco Antiguo "luzcan cuanto antes limpios" y no se tengan "imágenes que no son deseables".

A preguntas de los periodistas sobre el botellón, ha detallado que se podrá realizar en el recinto ferial "única y exclusivamente en el exterior como siempre" y que estará prohibido en cualquier otra zona de la ciudad. Del mismo modo, tanto el recinto de casetas como en el de los 'cacharritos', no se permitirá la entrada ni con bebidas ni con elementos de cristal.

Finalmente y en relación a si ha habido problemas con la Policía Local relativos a los servicios extraordinarios, el primer edil de la capital pacense en funciones ha replicado que no, y que están "garantizados" los servicios, 566, de los que en torno a 32 son servicios extraordinarios de los que tienen planificados los agentes a lo largo del año.

Gragera ha concluido agradeciendo la labor de todos los elementos y dispositivos pendientes de que la feria "salga bien" y no registre ningún incidente y de darse sean "de escasa entidad" en aras de que la gente disfrute de estos días de fiesta.