Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz atendió a 5.000 personas en 2022, la mayoría mujeres

Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz atendió en 2022 a un total de 5.013 personas, la mayoría de ellas mujeres, si bien los beneficiarios de sus actuaciones son 11.148.



Además, los datos del balance anual de la institución destacan que 1.438 de estas personas fueron atendidas por primera vez, y que 2.104 llevan recibiendo esta ayuda tres años o más.



Las mujeres en situación de pobreza y exclusión social siguen siendo la mayoría de las personas atendidas por Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz. Además 3 de cada 10 ciudadanos con los que han trabajado son migrantes, según se desprende de los datos recopilados para la memoria anual que han sido presentados este miércoles por el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga; el delegado episcopal de Cáritas Diocesana, Paco Maya, y el director de la institución, Jesús Pérez.



Durante la presentación, se ha dado cuenta del destino de los más de 3 millones de euros invertidos durante el 2022, de cuya acción se han beneficiado 11.148 personas.



"Vivimos en tiempos de crisis acumuladas, y ante esta realidad no podemos permanecer como meros espectadores, sino ser parte activa en la rehabilitación y auxilio de las sociedades heridas", ha señalado Celso Morga, en referencia al mensaje de los obispos de la subcomisión para la Acción Sociocaritativa.



Asimismo, Francisco Maya, ha querido agradecer la labor "encomiable" de las 128 Cáritas Parroquiales que están repartidas por toda la archidiócesis y ha indicado que, gracias a su labor por los más desfavorecidos de sus comunidades y con sus 38 proyectos de promoción social, se ha podido acompañar a "tantas" personas que sufren la pobreza y la exclusión.



Aunque estas cifras revelan una disminución en cuanto al número de personas atendidas con respecto al año anterior, se observa un aumento de cinco puntos porcentuales en aquellas personas que acuden por primera vez a Cáritas. Además, se ha registrado un nuevo aumento en el número de personas que llevan solicitando apoyo de Cáritas durante más de 3 años.



En este sentido, Jesús Pérez ha detallado que, de las 5.013 personas atendidas, aproximadamente 1.800 llevan más de tres años siendo acompañadas por Cáritas, que supone el 42 por ciento del total y ante lo que ha mostrado su preocupación por la "persistencia y cronicidad de la pobreza" en un doble sentido y, en primer lugar, por que estas personas no sean capaces de promocionar, "de romper ese círculo de la pobreza" al tratarse de lo que ha denominado "cronificación de la pobreza".



Sin embargo, "no es algo que se cronifique solo a lo largo de la vida", ante lo que ha ejemplificado que, generalmente, un niño que crece en situación de pobreza "termina viviéndola cuando es adulto", como también les preocupa en términos globales y de la sociedad, en una situación en la que hay datos como los del empleo por los que aumenta la afiliación a la Seguridad Social o el número de ocupados, pero que hay una parte de la población a la que esa mejora "no le llega o parece no llegarle".



PREDOMINIO DE LA MUJER EN LOS SERVICIOS DE ACOGIDA



Sobre el predominio de la mujer en los servicios de acogida, en concreto durante 2022 el mayor número de personas atendidas en Cáritas en la diócesis de Mérida-Badajoz han sido sobre todo mujeres españolas de más de 45 años, el 45 por ciento, aunque también es destacable la atención que se realizó a personas con edades entre los 25 y los 44 años, un 38 por ciento.



Y es que, como detalla la memoria, el perfil de las personas que atienden en Cáritas revela la gran dificultad que encuentran estas personas para lograr un empleo y poder cubrir sus necesidades básicas, especialmente mujeres mayores de 45 años, para las que su edad es una barrera para encontrar un trabajo.



Así, el predominio de la mujer en estos servicios de acogida pone de manifiesto "la feminización de la pobreza", siendo junto a los menores la población más vulnerable. El rol de la mujer como responsable de los cuidados en el hogar sigue estando muy presente en las familias y lo evidencia el hecho de que las mujeres son, sobre todo, las que acuden a pedir ayuda a Cáritas, 71 por ciento.



NUEVAS PERSONAS ATENDIDAS Y MIGRANTES



Asimismo el director de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz ha mostrado la preocupación que les supone el aumento del porcentaje y número de personas que acuden a Cáritas por primera vez, así como que un tercio de los atendidos son migrantes, ante lo que ha expuesto que les preocupa no por el hecho de que sean extranjeros, sino porque no saben de ellos cuántos están en situación administrativa irregular, al hilo de lo cual se ha referido a la dificultad de quienes están dicha situación para acceder a un empleo, "prácticamente están condenados a la economía sumergida".



Mayoritariamente atienden a personas de nacionalidad española pero ha aumentado, respecto a los últimos años, el número de los que son de fuera del país, ha señalado sobre esta memoria que, en relación a la acción social de Cáritas, precisa que en 2022 se han podido desarrollar 38 proyectos de promoción social (de mujer, infancia, mayores, empleo y economato), un instrumento que ayuda a fomentar el empoderamiento y la autonomía de los participantes, garantizando así el acceso a todos sus derechos.



A través de los programas para personas sin hogar, en los Centros de Emergencia, de Mérida (los meses más fríos del año) y Badajoz (todo el 2022), se han atendido a un total de 252 personas. De ellas, 56 personas decidieron dar el paso y salir de la situación de calle, siendo derivados a otros recursos.



Además, se ha brindado alojamiento y atención integral a 237 personas en los centros Centro Hermano (Badajoz) y Centro Padre Cristóbal (Mérida). A través de estos centros, 76 personas han obtenido el alta terapéutica, consiguiendo un empleo, o recuperándose de las adicciones o han podido alquilarse su propia vivienda. Asimismo, 46 personas han participado en el programa de vivienda 'Housing First' y han tenido acceso a los siete pisos disponibles para su autogestión, promoviendo así un nuevo comienzo y una mayor autonomía.



Por otro lado, desde el Centro de Promoción y Empleo se atendieron a 561 personas, de las que 6 de cada 10 eran mujeres. A través del programa de empleo, casi el 19 por ciento de las personas participantes consiguieron un empleo durante el año 2022.



CENTRO HERMANO DE BADAJOZ



Por último y a preguntas de los periodistas por la posibilidad de trasladar el Centro Hermano, que atiende a personas sin hogar, a las instalaciones de la parroquia de Santa Teresa de Jesús de Badajoz, Jesús Pérez ha señalado que se está analizando y estudiando y que es "complicado" porque se trata de una decisión que implica, además, un coste económico dado que habría que hacer una reforma, de modo que se está trabajando y recogiendo toda la información y lo tendrán que decidir los órganos correspondientes.



Al mismo tiempo y sobre las actuales instalaciones en Huerta Rosales, ha apuntillado que actualmente se están desarrollando obras de urbanización en la zona, pero que "más allá de que haya traslado o no" sería "una pena" que Badajoz "por la razón que fuera" perdiera un dispositivo para atender y acompañar a personas sin hogar que quieren recuperar su vida y terminar viviendo en una vivienda, como las cinco que Cáritas tiene en la ciudad.