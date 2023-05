Diputación aprueba sistema para proteger a quienes informen sobre infracciones normativas

Ep.



El Pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado por unanimidad en la última sesión plenaria de la legislatura, correspondiente al mes de mayo, la implantación del sistema interno de información de la Diputación de Badajoz, conforme a la Ley 2/2023 de 20 de febrero reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.



Se trata de uno de los puntos del orden del día del pleno, que también ha aprobado por unanimidad la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos de la diputación correspondiente al ejercicio 2022, mientras que ya por urgencia se ha dado luz verde, también de forma unánime, a una declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día de Europa.



También en la sección de urgencia ha salido adelante por unanimidad la implantación del sistema interno de información de la diputación, cuyo fin, como ha explicado la portavoz del PSOE y vicepresidenta segunda, Virginia Borrallo, es establecer una "correcta" protección para las personas que informen, según el derecho de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, y del Consejo del 23 de octubre de 2019.



Al respecto, ha explicado que se ha establecido un marco jurídico europeo con el objetivo de adoptar medidas encaminadas para ello como un mecanismo para prevenir y detectar las "amenazas al interés público".



Asimismo, ha destacado que la protección de las personas que informen sobre las infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción es "algo fundamental" y que por ello se trae esta normativa, con el fin de otorgarles una protección "integral" a todas las personas que decidan denunciar acciones y omisiones que se observen o detecten en el ejercicio de las funciones profesionales, "logrando así mantener su anonimato y evitando que su vida laboral y personal o familiar pueda verse alterada".



También ha señalado que se trata de un mecanismo que van a instaurar antes del 13 de junio, que era la fecha "límite" en la Diputación de Badajoz, y que tendrá que extrapolarse a todas las administraciones que tengan más de 50 trabajadores, de manera que la institución provincial ha creado un mecanismo que lo "facilitará" al resto de los ayuntamientos y administraciones para que se pueda poner en funcionamiento.



La portavoz del Grupo de Ciudadanos, Lara Montero de Espinosa, ha entendido la importancia que tiene este tipo de instrumentos de cara a la lucha infracciones en la administración y también de la lucha contra la corrupción, así como la relevancia que tiene la defensa y la protección de esas personas que en este caso estarían "vigilantes" ante esas infracciones.



El portavoz del Grupo Popular, Juan Antonio Barrios, ha indicado que también votarán a favor porque vienen "bien" todos los instrumentos que se pongan las administraciones públicas para intentar velar por el interés general y también para intentar, en aquellos casos, destapar posibles casos de corrupción, y ha destacado que habrá que proteger "lo máximo posible" aquellas personas que velan por estos dos objetivos, que son "muy importantes" en las administraciones públicas.



Virginia Borrallo ha cerrado el debate de este punto al afirmar que ya se ha pasado el reglamento en la mañana de este martes por el CPEI y el OAR, y también ha sido la encargada de detallar el siguiente punto, la aprobación inicial del reglamento que regula el procedimiento de gestión del sistema interno de información de la Diputación de Badajoz, del que ha hecho hincapié en que es el reglamento de este sistema que se va a implantar y se ha desarrollado "en tiempo y en forma" para que, antes del 13 de junio, pueda estar funcionando este sistema en la institución provincial.



TURNO DE INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE



Por último, en el turno de intervención del presidente Miguel Ángel Gallardo ha mostrado la "satisfacción" y el "orgullo" de la corporación de haber sido partícipes de este mandato y ha considerado que "lo más importante" y lo que deben destacar es que han sido "útiles" para los ciudadanos, al tiempo que ha considerado que todos los diputados deben sentir que la provincia hoy "es un poquito mejor" que en el año 2019.



Además, ha continuado, en una legislatura "atípica, diferente" y en la que aprobaron un presupuesto para el año 2020 que en marzo de ese año "ya había caducado sin haberse prácticamente iniciado", ante lo que ha remarcado que la capacidad de respuesta de la corporación se basa "sobre todo" en el ámbito de la "concordia" que existió y que, de esa forma, fueron capaces de dar respuesta a los efectos "devastadores" de la pandemia, porque no pueden devolver la vida a quien la perdió pero se procuró ayudar a los pueblos para poder "al menos" resolver alguna de las cuestiones.



Una legislatura en la que, además de la crisis sanitaria, ha tenido lugar la guerra de Ucrania o la borrasca Filomena, "más no se puede tener en menos tiempo", pero las respuestas que se dieron fueron, ha considerado, "las mejores que podían darse" porque pasaban, no por la visión de un gobierno, sino por el conjunto de la ciudadanía representada en la corporación.



De cara a las elecciones del 28 de mayo, ha deseado que los diputados tengan buenos resultados electorales y ha invitado a seguir trabajando con el "mismo espíritu" que en estos cuatro últimos años, el de "consolidar" la Extremadura construida entre todos, que es "la equilibrada entre el mundo rural y urbano", para resaltar de la provincia de Badajoz que es "inclusiva y cohesionada" debido al trabajo de todos los diputados de la corporación porque han tenido una visión "humanista" y "desde el municipalismo".