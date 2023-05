Gragera apela al voto útil en las municipales: "votar al PP es votar Badajoz"

El alcalde de Badajoz y candidato del PP a la reelección a la Alcaldía, Ignacio Gragera, ha apelado este martes al voto útil en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, "porque votar al Partido Popular es votar Badajoz".

En este sentido, el dirigente 'popular' ha insistido en que el modelo de ciudad que defiende su candidatura está basado en pilares "fundamentales para nosotros como son los jóvenes y los mayores".

En este sentido, el candidato del PP ha abogado por un modelo de ciudad "capaz de dar respuesta al presente y al futuro de los jóvenes, posibilitándoles el que permanezcan en su ciudad, la que los vio nacer, y desarrollen su proyecto de vida personal y profesional".

Gragera también ha defendido un modelo de ciudad que "cuide de los mayores garantizando su seguridad, su independencia y su ocio", y que por tanto, esté basado, "en las personas y en la familias, en la puesta en valor del patrimonio cultural, el mantenimiento y mejora de los barrios, la accesibilidad y movilidad, el cuidado de sus parques y zonas verdes, la baja fiscalidad garantizando los servicios públicos".

El objetivo es que Badajoz, tal y como señala el también alcalde pacense, "se posicione aún más como el referente del suroeste peninsular y consiga estar conectada con el resto de Extremadura y España a través de la autovía Cáceres-Badajoz, el AVE Madrid-Badajoz, la autovía Badajoz-Zafra o la Ronda Sur", según informa la formación 'popular' en una nota de prensa.

Frente a ello, Gragera ha considerado que votar el candidato socialista a la Alcaldía, Ricardo Cabezas es "votar las políticas de Sánchez que han abocado al país, y a Badajoz, a más paro, más pobreza, más inflación y más desastre", ha lamentado.

Por eso, "el 28M tenemos que salir a votar para impedir que esas políticas invadan nuestro Badajoz", ya que según ha reafirmado el candidato del PP, "una cosa está clara, y es que Cabezas no es de Badajoz, es del PSOE y de Sánchez", ha aseverdo.

Así, ha planteado por qué Cabezas "¿no defiende la autovía, no pelea por el AVE, no lucha por el fin del nenúfar mejicano, no reivindica unas mejores infraestructuras sanitarias cuando se están cayendo e inundando los quirófanos del Hospital Universitario y del Perpetúo Socorro?", a lo que el propio Gragera ha respondido que Cabezas, Vara y Sánchez "representan lo mismo, las políticas de enfrentamiento y de odio".

Finalmente, el candidato del PP ha concluido asegurado que los socialistas "sólo quieren una sociedad fracturada y débil hasta el punto de que el PSOE ha dejado de ser el PSOE para ser el partido PSC, el partido de Sánchez y Cabezas", ha concluido.