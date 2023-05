Badajoz 5 Estrellas presenta un programa "realista" y "sin demagogias, ni populismos"

Ep.

El candidato de Badajoz 5 Estrellas a la Alcaldía de la ciudad, Alejandro Vélez, ha presentado este viernes, día 19, el programa electoral de la formación, "realista", que "se puede llevar a cabo" y "sin demagogias ni populismos" con medidas en materia de emprendimiento, urbanismo, comercio, patrimonio histórico o identidad local y con un bloque con reivindicaciones a otras administraciones con exigencias tales como las autovía a Cáceres, a Zafra y a Olivenza y continuar con la del Levante.

Un sistema antiniebla para el Aeropuerto de Badajoz que posibilite los vuelos en condiciones climatológicas adversas y una terminal de carga, además de ubicar un parador nacional que sitúe a la ciudad en el mapa turístico a nivel nacional son las otras reivindicaciones a otras administraciones, ante lo que Vélez ha señalado que son un partido local, que no se deben a ninguna otra "sigla nacional" y "perfectamente" van a dar "la guerra" en reivindicar aquellos aspectos de ámbito nacional que necesita la capital pacense para desarrollarse.

Del programa de Badajoz 5 Estrellas, Alejandro Vélez ha reafirmado que, con los recursos económicos que tiene el Ayuntamiento de la ciudad, se puede "llevar a cabo" y que ya ha valorado en anteriores ocasiones que la gestión del consistorio "no se hace de las mejores maneras" y "no está en las mejores manos" y que el actual alcalde, Ignacio Gragera, "hace un poquito de postureo en aquellas medidas que quiere llevar a cabo", pero "no es capaz de arrancar el motor del ayuntamiento" y hay proyectos que se quedan sin hacer, como la piscina de la margen derecha.

Asimismo, ha valorado que el hecho de haberse presentado Badajoz 5 Estrellas con dicha "marca" ha condicionado el discurso y el programa de otras formaciones que "se olvidan de sus siglas nacionales, las ponen en chiquitito y hablan únicamente de Badajoz", tras lo que detallado que el programa está dividido en 18 apartados centrados en la ciudad, uno de ellos en torno a una ciudad emprendedora, con un Servicio de Urbanismo que debe ser la herramienta que facilite la vida de las personas, las inversiones y el emprendimiento.

Así y si llega a ser alcalde va a "descabezar" el Servicio de Urbanismo, como también ha planteado la urbanización con acerado, iluminación y carriles para usos alternativos la unión entre Las Vaguadas y La Banasta, Cerro de Reyes con la barriada de Tulio y el acceso a Los Montitos; además de asumir la competencia municipal de vías estatales que discurren por el casco urbano de la ciudad, entre ellas la BA-20 que modificarán con túneles en los cruces "problemáticos" como el las avenidas Miguel Celdrán o Fernando Calzadilla.

BUS URBANO DE EL FARO AL CENTRO

Asimismo, ha propuesto dotar de un presupuesto anual de 3 millones de euros para cambiar la red de abastecimiento de agua potable y la ampliación del Servicio de Limpieza conforme a las nuevas necesidades que surgen por el crecimiento urbanístico de la ciudad; mientras que en materia de comercio plantea bonos de consumo subvencionados por el ayuntamiento para reactivar la economía local, y aprovechar las visitas de consumidores a El Faro para facilitarles y animarles a que puedan hacerlo también en el centro con un servicio gratis de bus urbano.

Otras medidas se centran en el Casco Antiguo y en la recuperación del patrimonio histórico, una brigada de mantenimiento de fortificaciones que actúe en los elementos abaluartados de la ciudad, o en la instalación de cámaras de vigilancia en el recinto amurallado; a la par que otras se refieren a la identidad local con propuestas como dotar el Día oficial de la ciudad, el 19 de marzo, de más actividades culturales, un Museo Militar o llevar a cabo el reconocimiento al Ejército de Tierra con la colocación de un carro de combate en la rotonda de la Carretera de Valverde.

También a la Policía Nacional que está pidiendo la instalación de un elemento simbólico como un helicóptero de dicho cuerpo en algún lugar por determinar, ha detallado Alejandro Vélez de este programa que se completa con medidas sobre vivienda como reducir el IBI o suprimir la Plusvalía; sobre seguridad y convivencia como una Policía Local a la que hay que darle "otra vuelta" y hacerla "mucho más productiva"; sobre circulación y movilidad como aumentar las plataformas únicas y tanto en el centro como en Llera y Las 800.

Finalmente, ha aludido a medidas relativas a política social y familia, deporte y educación, pedanías o a cultura y festejos como aumentar la iluminación navideña y la instalación del árbol de Navidad más grande de España en el parque del río; a la par que ha citado propuestas vinculadas al personal del ayuntamiento como la actualización "urgente" de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT); unas propuestas que no ha cuantificado pero que son "las justas y las necesarias" para que en cuatro años puedan darle "la vuelta" a Badajoz y convertirla en una ciudad "cinco estrellas".