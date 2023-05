El PP espera "revalidar" la Alcaldía de Badajoz con una mayoría "suficiente"

Ep.

El secretario general del PP en Extremadura, Abel Bautista, se ha mostrado convencido de que su candidato en Badajoz, Ignacio Gragera, va a "revalidar la Alcaldía", así como que aspira a una mayoría "suficiente" que les permita un gobierno "de estabilidad", "que es lo que merecen los pacenses".

Y es que, junto con la candidata 'popular', María Guardiola, en la Junta, lograrían el "tándem" que necesita la ciudad, frente al que conforman los presidentes del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, y del Gobierno España, Pedro Sánchez, que "continuamente agravian" a la capital pacense.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios junto a Gragera y miembros de la candidatura del PP local en la ciudad, donde ha señalado que Badajoz es "la gran olvidada" de Sánchez y de Vara.

Bautista se ha referido a unas declaraciones del presidente extremeño en las que apuntaba que quiere una ciudad con 200.000 habitantes, y que esto le pasa porque tiene "una Extremadura imaginaria", porque para alcanzar este objetivo "no puede ocurrir lo que está ocurriendo desde la Junta de Extremadura y desde el Gobierno de España con Badajoz", donde "Vara calla ante Sánchez" y "con su silencio otorga ante el agravio del Gobierno".

En este sentido, ha defendido que para tener una ciudad de 200.000 habitantes lo primero que se tiene que tener en Extremadura y la ciudad son centros de salud "adecuados" y que no se le caigan los techos, ni estén en "ruinas" o que se trasladen a donde tienen que situarse, además de hospitales a los que no se les caigan los techos o donde no se inunden los quirófanos o las habitaciones, además de un municipio con un río del que el Gobierno de España "se ocupe" y ante el que Vara "demande" la limpieza del nenúfar mexicano.

También se necesita, ha continuado, una ciudad con un quinto puente, conectada por tren con Lisboa y con Madrid, y que no esté desconectada con la otra capital de provincia, Cáceres, cuya carretera que les une actualmente presenta un socavón, a la par que ha resaltado una autovía hacia Olivenza, una sanidad "digna" y una educación donde se abran los colegios o institutos como el de Cerro Gordo.

"Eso es lo que necesita Badajoz para crecer", ha planteado Bautista, con una presidenta al frente de la Junta que sea capaz de reivindicar al Gobierno de España lo que necesita la ciudad y que sea capaz de aprobar en los consejos de gobierno del Ejecutivo regional lo que la misma requiere; algo que "solo va a ser posible" con María Guardiola al frente de la Junta, con Ignacio Gragera como alcalde, y "por supuesto" con Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno de España a partir de diciembre.

PROPUESTAS DE JUVENTUD DEL PP LOCAL

Por su parte, el candidato del PP a la Alcaldía de la ciudad, Ignacio Gragera, ha detallado algunas de las propuestas de Juventud de los 'populares' de cara a la campaña electoral y para el "enorme" e "ilusionante" reto que tienen de cara al 28M, ante lo que ha expuesto que seguirán involucrados con el ámbito juvenil y desarrollando y mejorando "grandes" programas de esta concejalía como 'Vive la noche' y 'Vive el verano' que han conseguido durante "muchos" años ir ampliándose y llegar a más gente, a la vez que garantiza y da opciones de ocio saludable, deportivo y lúdico.

Al mismo tiempo, y a través de la Delegación de Juventud, implementará, atendiendo a los nuevos modelos de ocio y de sociedad, una línea específica de e-games, que han pasado de ser un "simple" juego a ser también "un medio de vida", ante lo que ha considerado que igualmente el mundo del deporte y de la juventud van "por ahí" y que desde el ayuntamiento crearán, a través de dicha concejalía, una línea de e-games para que los más jóvenes aprendan a diferenciar y entender cuál es la línea entre el juego, la profesión, y "sobre todo" los usos "más saludables".

En segundo lugar, ha planteado que intentarán, de la mano también de Guardiola, de Bautista y de la Universidad de Extremadura (UEx), que Badajoz aspire a acoger nuevos grados, ante lo que ha señalado que tiene el "gran reto" de proporcionar un futuro a los jóvenes de la ciudad y de la región en la comunidad extremeña y poder ofertarles en la misma oportunidades de estudiar en ella para que se queden y planteen su futuro y "no desconecten" con la región que les vio nacer y crecer.

A este respecto, y en aras de que los jóvenes puedan tener la posibilidad de formarse en la región y para retener "ese talento" en Extremadura, solicitarán a la Junta que, a través de la UEx, se impartan en la ciudad titulaciones que no existen en la actualidad en la región, como el Grado de Bellas Artes para "enlazarlo" con la Escuela de Artes y Oficios de una ciudad "el arte" y de estudio del mismo.

También ha citado el Grado en Farmacia, ante el que hay "cientos, miles" de extremeños que tienen que irse fuera de la región a estudiarlo a Sevilla, Salamanca o Madrid, y ante lo que ha sostenido que, al estar en la ciudad todas las titulaciones de Ciencias de la Salud, "sería el complemento ideal" para los jóvenes que tienen que marcharse puedan quedarse en su tierra; algo que también sucede con el tercer grado detallado y ante el que aboga, para complementar los grados técnicos, por que ha llegado "el momento" de que Extremadura y Badajoz tenga un grado en Arquitectura.

Por último, el candidato 'popular' a la Alcaldía ha recordado que el ayuntamiento junto con el Colegio de Abogados presta un servicio de asesoramiento gratuito a jóvenes, en relación al cual se ha comprometido a que todos los jóvenes de la ciudad que inician su andadura profesional o empresarial o a la hora de comprar o buscar piso puedan contar con este asesoramiento jurídico "integral" sufragado por el consistorio en convenio con dicha entidad colegial, como también se compromete a darle la "mayor" difusión y reforzarlo.

También Abel Bautista ha citado en su intervención algunas de las propuestas 'populares' en materia de Juventud que son "muchas" porque les "preocupa" y "ocupa" y les seguirá "preocupando y ocupando" a partir del 29 de mayo, a la vez que ha sostenido que desde que gobierna Vara 45.000 jóvenes se han ido de la región, de forma que se va el talento, los "mejores formados" y los que pueden tener hijos en la tierra para que crezca a población, una "sangría" que un gobierno de la Junta "no puede permitir".

Ante ello, el programa electoral tiene medidas "muy transversales y en todos los sectores" y ha destacado los bloques de formación, en materia de impuestos y de conciliación, tras lo que ha abogado por adaptar la formación de la Universidad, también los grados citados por Gragera, a los requerimientos del mercado de trabajo y por potenciar la FP Dual para llegar a profesiones que "ahora mismo" tienen déficit de trabajadores en aras de que Extremadura esté "preparada para el futuro" y esos trabajadores puedan ocupar puestos "muy específicos".

En lo que a impuestos se refiere, ha destacado la cuota cero para autónomos jóvenes, el 50 por ciento de bonificación en el IRPF para quien establezca la residencia habitual en Extremadura y que es ampliable a un 75 por ciento de bonificación en dicho impuesto cuando se es menor de 36 años; mientras que sobre la conciliación ha planteado bonificar con 1.000 euros en el IRPF las guarderías y que los padres puedan elegir llevar a sus hijos a una pública o privada, y garantizar que las haya a una distancia "muy concreta" en el entorno rural y las ciudades, así como bonificar la contratación de trabajadores del hogar que permita a los padres poder trabajar y compatibilizarlo.