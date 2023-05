Guardia Civil esclarece la estafa online de 9.419 euros sufrida por un vecino de Montijo

La Guardia Civil ha instruido diligencias a tres vecinos de Sevilla, San Fernando (Cádiz) y Palma de Mallorca, respectivamente, como presuntos autores de delito de estafa y usurpación de estado civil de un vecino de Montijo (Badajoz), a quien desviaron de su cuenta casi 9.500 euros obteniendo sus claves tras hacerse pasar por personal de su entidad bancaria.



En concreto, la víctima manifestó a los agentes que en su cuenta bancaria habían efectuado diferentes trasferencias sin su consentimiento por un total de 9.419 euros.



Con los datos aportados, estudio y análisis de las transacciones efectuadas a través de la Banca Online de la víctima, se pudo determinar el ilícito penal perpetrado mediante la modalidad de 'Call Spoofing', por la cual los autores suplantaron telefónicamente la identidad de la entidad bancaria de la víctima, mediante el uso de información falsa en la que comunicaban supuestos accesos en numerosos ocasiones a su Banca Digital.



Para poder ayudarlo, le solicitan sus datos personales y claves bancarias con el objetivo de evitar y paralizar estas transacciones, accediendo la víctima y facilitando la información referida, según informa la Guardia Civil en una nota de prensa.



Una vez obtenidos los datos financieros, los delincuentes consiguieron desviar el dinero a cuentas de su titularidad. Con el desarrollo de la investigación, colaboración de la entidad bancaria y análisis de las cámaras de seguridad, se pudo averiguar la identidad de los tres responsables de las estafas.



Se trata de tres vecinos de Sevilla, San Fernando (Cádiz) y Palma de Mallorca, con antecedentes policiales por hechos similares, quienes también usurparon la identidad de la víctima para adquirir telefonía móvil de alta gama con el dinero estafado.



Con todas las pruebas incriminatorias, este pasado mes de abril se les pudo localizar e instruir diligencias por los supuestos delitos de estafa y usurpación de estado civil, y han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Montijo.



Ante casos como este, la Guardia Civil recomienda a los ciudadanos que no se fíen de notificaciones de bancos que puedan llegarle a través de la Red y nunca facilite sus datos bancarios; ni tampoco responda a aquellos mensajes que soliciten su información personal (como nombres de usuario y contraseñas, números de la seguridad social, números de cuenta o tarjeta de crédito...).



Asimismo, aconseja no hacer clic en los enlaces que aparecen en las ventanas emergentes que no haya solicitado; ni abrir los mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos y cuyo asunto contenga datos extraños; o instalar aplicaciones dedicadas a intercambio de archivos sino conoce completamente su funcionamiento.



En caso de ser víctima de un delito, es importante fijarse en todos los detalles que puedan ayudar a identificar al estafador y denuncie.