La Feria Dehesa y Toro de Táliga presenta como novedad una quedada 4x4 por la dehesa

La XII Feria Internacional Dehesa y Toro de la localidad pacense de Táliga se celebra del 28 al 30 de abril con una quedada 4x4 por la dehesa y una muestra de caza de conejo con podenco entre sus novedades, junto a otras actividades como el espectáculo ecuestre y flamenco 'El bailar del caballo' o una comida popular tradicional de carne de retinto de la dehesa extremeña.



Asimismo, este domingo tendrá lugar un festejo taurino con una suelta de tres vaquillas de la ganadería de don Luis Marca propia de Táliga con entrada gratuita para todos los públicos, en el marco de esta feria presentada este jueves, día 27, en la Diputación de Badajoz por el alcalde de la localidad, David Fernández, acompañado del coordinador de Tauromaquia de la institución provincial, Pedro Ledesma.



En su intervención, Pedro Ledesma ha señalado que se trata de un municipio situado en el Valle de Táliga donde pastan ganaderías de reses bravas, y que también es cuna de algunos de los alumnos de la Escuela de Tauromaquia, a la vez que ha señalado que la diputación viene trabajando con iniciativas como el proyecto transfronterizo 'Táliga, dehesa y toro' para dar a conocer esta zona de la raya y unos municipios con una "vinculación especial" con el toro de lidia.



Por su parte, David Fernández ha explicado que esta feria nació en la zona pública de El Chaparral como un encuentro en el que, en principio, se trataba de poner en valor y el acento de lo que se desarrollaba en Táliga, principalmente las ganaderías de toros bravos y su carácter de cuna taurina, de manera tal que con los años han conseguido promocionarla, "hasta el punto" de que recibe la visita de turistas portugueses y el año pasado también de "algún" francés.



El año pasado, ha remachado, intentaron conseguir el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional, algo que "no pudo ser", de modo que se quedaron "pendientes de cuajar aún más la originalidad de esta feria" y ante lo que ha esperado que en el desarrollo de la edición de este año "y algunas otras que vengan detrás" puedan alcanzar dicha distinción; en relación a la cual ha defendido que es "de recibo" y sería un "honor" para Táliga que esta feria fuese declarada de Interés Turístico Regional.



Ante ello, ha puesto en valor su identidad propia, su originalidad y la recepción de visitantes que se suman cada año, y ha agregado que han atendido a las recomendaciones de la Dirección General de turismo se les hicieron el pasado año para que pueda conseguir dicho reconocimiento.



CUNA TAURINA DE NOVILLEROS, TOREROS Y GANADERÍAS



Táliga, ha destacado Fernández, es cuna taurina de novilleros y toreros y de ganaderías tanto de toros bravos como mansos, y este año van a hacer un "guiño" a la raza retinta en la degustación popular del domingo, a partir de las 13,30 horas en la Plaza de Extremadura, con un plato con carne de retinto, tras lo que ha destacado que en esta zona adehesada la cría del cerdo ibérico es un "plus" que tienen y que hay marcas muy reconocidas a nivel nacional e internacional que crían sus cerdos a "escasos" metros del centro del pueblo.



De la programación de este año, ha puntualizado que es amplia y que tienen cabida todo tipo de actividades para todas las edades y, en concreto, arranca el viernes 28 a las 10,00 horas con una actividad lúdica infantil y a las 12,00 la inauguración institucional en una jornada que se completa con un torneo de pádel, encuentros de fútbol sala, un grupo de baile y una sesión DJ.



La programación de la jornada del sábado 29 contempla a las 9,00 el torneo de pádel, a las 9,30 la muestra de caza de conejo con podenco, a las 18,30 el espectáculo ecuestre y flamenco, a las 21,00 un concierto gratuito y a las 22,00 la actividad 'Regalo de los alcalde a los taligueños' que el regidor no ha querido desvelar, salvo que es "algo realmente bonito y que a todos le va gustar" y una "sorpresa" que causará "sensación". Posteriormente habrá orquesta y un maratón DJ.



Finalmente, el domingo 30 tendrá lugar a las 10,00 una quedada 4x4 para que los amantes de este tipo de vehículos puedan desarrollar en torno a la dehesa una ruta no competitiva de unos 40 o 45 kilómetros, a las 10,30 una ruta senderista, a las 13,30 la comida popular tradicional y a las 18,00 el festejo taurino.