Programa PP para "segunda transformación" de Badajoz incluye mil plazas de aparcamientol

El programa electoral con el que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, se presenta como candidato del PP cuenta con 120 medidas generales divididas en seis bloques, que se centran en los barrios, la naturaleza, el empleo y el comercio, la cultura y el patrimonio, los jóvenes y el deporte y la sociedad.



Entre sus principales medidas se encuentran crear mil nuevas plazas de aparcamiento en entornos como Entrepuentes, Prim, Valdepasillas y Eugenio Hermoso, o una playa fluvial junto al Canal de los Ayala.



La puesta en marcha de una Oficina del Empresario, la elaboración de un plan de apoyo al trabajador autónomo o la aprobación de un Plan Director del Consorcio del Casco Antiguo que incluya la rehabilitación pendiente de la Alcazaba, sus ermitas y demás edificaciones son otras de las medidas, junto con ampliar la red de centros sociales con la puesta en marcha de los de El Progreso y del Cerro de Reyes.



Ignacio Gragera, acompañado por miembros de la candidatura, ha presentado en un acto en los Jardines de La Galera los principales ejes de actuación del programa electoral municipal 'popular' que se completa con un anexo de reivindicaciones.



En su intervención, Gragera ha desgranado los principales ejes de actuación que conforman el programa electoral del PP en la ciudad o "lo que es lo mismo", ha dicho, las principales acciones de trabajo que impulsarán la "segunda transformación" de Badajoz, un proyecto de ciudad para los próximos cuatro años que ha quedado "plasmado" en un programa electoral que ha tildado de "realista", "ambicioso" y "vivo" porque ha estado abierto a las aportaciones de la sociedad civil.



Un programa con "vocación de apertura" y que queda a "disposición" de los vecinos para quienes quieran seguir aportando contenido al mismo, que, basado en el lema de la campaña, 'Somos Badajoz', se divide en seis ejes principales.

El primero de ellos es 'Somos barrios' y respecto al que ha avanzado que seguirán apostando por la inversión y la renovación "integral" de aceras, redes de abastecimiento, saneamiento o asfaltado o por la instalación y mejora de juegos infantiles.



En este eje, ha destacado además la creación de una nueva línea de bus que recorra el polígono El Nevero y de una parada en el aeropuerto que de servicio a los usuarios del mismo, y, junto a las mil plazas de aparcamiento, ha citado el estudio de un proyecto de parking en Pardaleras en la Plaza Cecilio Reino Vargas y que, una vez se tengan alternativas "claras y tangibles" para vecinos, residentes y visitantes, eliminarán los aparcamientos en la Alcazaba; además de ampliar la red de carril bici hasta llegar a un total de 50 kilómetros.



El segundo eje se centra en la naturaleza, ha anunciado la creación del 'Eje Badajoz futuro', un "pulmón verde y de ocio de Badajoz" conformado por el gran parque periurbano de El Pico, una playa fluvial junto al Canal de los Ayala y el futuro Museo de la Ciencia y su entorno cultural, así como el entorno del Molino de los Moscoso y el centro de interpretación de aves del proyecto Eurobird; a la vez que recuperarán los jardines y la ladera de la Alcazaba, sobre cuyo desbroce ha informado que se iniciará la próxima semana.



Sobre la playa fluvial, el alcalde ha admitido que no podría tener autorizado el baño por el estado y las condiciones que presenta el río, pero que podría ser posible en el futuro si la Confederación elimina los vertidos, limpia las plantas invasoras o soluciona los problemas en el azud de La Pesquera.



EMPLEO Y COMERCIO



El empleo, el comercio y la prosperidad protagonizan el tercer eje, en el que se incluyen la puesta en marcha "definitivamente" de la Oficina del Empresario que "se lastró" por la pandemia y no pudieron iniciar en este mandato, pero que recuperarán para que ayude a la consecución de dos objetivos principales, simplificar el acceso a la información y los trámites municipales, e incentivar la inversión en Badajoz, como también continuarán los 'populares' con su política de impuestos "bajos" y seguirán creando suelo industrial "propio" en la ciudad y sus pedanías.



El cuarto eje se centra en la cultura y el patrimonio, con medidas como el citado Plan Director del Consorcio del Casco Antiguo, en el que se contemplarán la recuperación patrimonial del entorno de la Alcazaba, del Fuerte de San Cristóbal y la inclusión del Puente de Cantillana, como también se llevará a cabo la "máxima" reconstrucción posible de elementos de la muralla abaluartada siguiendo el ejemplo de la Calle Stadium; junto a la apertura del Museo de Semana Santa o la creación de una Escuela Municipal de Danza y Artes Escénicas.



Jóvenes, deporte y tradiciones protagonizan el quinto eje, con iniciativas como facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda con la construcción de viviendas de alquiler asequible; impulsar junto a la Federación Extremeña de Fútbol la "comprometida" Ciudad del fútbol en Suerte de Saavedra; la construcción de una piscina municipal de verano en Gévora y de un centro multideportivo en Villafranco; y, en relación a las tradiciones, involucrar a la sociedad civil en la organización y toma de decisiones de las fiestas identitarias de la ciudad, como el Consejo del Carnaval.



Finalmente, el sexto bloque ahonda en la sociedad, con medidas como ampliar nuevas bonificaciones de apoyo para las familias numerosas o ayudas económicas para en la rehabilitación de viviendas para los mayores, mientras que respecto al anexo de reivindicaciones Gragera ha remachado que, para transformar la ciudad y que se ponga al "nivel" que todos quieren, deben exigir las infraestructuras y los equipamientos que se demandan.



Así, ha continuado, sintetizan el déficit de inversiones que la ciudad "ha sufrido durante los últimos años" y que deben realizar otras instituciones "que se deben también a Badajoz", como en el caso del Gobierno de España reclamar la finalización de la avenida Ricardo Carapeto y su conexión de La Pilara y Cerro Gordo a través de acerado y carril bici, además de la segunda rotonda de Cerro Gordo, la autovía a Cáceres y su conexión directa con la A-5.



En el aeropuerto proponen la construcción de una terminal de carga y lucharán por la implantación de sistemas antiniebla de aterrizaje, como también ha exigido Gragera la autovía Badajoz-Granada y el AVE y su estación internacional a la que no renuncia, al tiempo que ha señalado que seguirán exigiendo a la Junta de Extremadura el quinto puente y agilizar la Ronda Sur; y a la Confederación Hidrográfica del Guadiana la eliminación del nenúfar del río.