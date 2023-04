Unidas Podemos Badajoz critica una "nueva cacicada" del alcalde "tránsfuga" de la ciudad

Ep.

La portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Badajoz, Erika Cadenas, ha criticado una "nueva cacicada" del alcalde "tránsfuga" de la ciudad, Ignacio Gragera, tras no incluir en el orden del día del próximo pleno, previsto para el próximo lunes, una serie de mociones que habían registrado "en tiempo y forma".

En concreto, dos de las mociones estaban dirigidas a la Comisión de Asuntos Generales, que no se ha convocado, una de ellas para la aprobación de los consejos sectoriales, como el de mayores, recogidos en el Reglamento de Participación Ciudadana que por otro lado "aún sigue metido en un cajón y sin desarrollarse", y otra para un mejor y adecuado "funcionamiento" del Centro de Protección Animal o Perrera; además de otra, que querían llevar por urgencia, para la instalación de un nuevo paso de peatones en la Avenida del Perú.

Erika Cadenas ha recordado que el lunes 24 será el último pleno ordinario del mandato y ha expuesto que pese a ello debería celebrarse "con toda normalidad" y debatir en el mismo todos los asuntos que tanto el equipo de gobierno como la oposición crean "conveniente" y consideren "importante" para la ciudad y su gente, tras lo que ha querido remarcar que les tienen "bloqueadas" dos mociones que debían haber ido a la Comisión de Cultura que se ha celebrado este miércoles, y que "fueron excluidas del orden del día".

Igualmente, ha reafirmado sobre estas mociones que pretendían debatir y aprobar en el pleno del lunes que, pese a registrarlas "en tiempo y forma", no pasaron a la Comisión de Asuntos Generales que no ha sido convocada, ante lo que ha criticado que en Unidas Podemos ya están "curadas de espanto de las mañas rastreras de este equipo de gobierno y muy en particular de su alcalde tránsfuga a la cabeza, que solo mira por sus propios intereses particulares".

"Atónitas por este descaro de censurarnos varias mociones a la oposición", ha explicado Cadenas que , "directamente", decidió llamar a Gragera para pedirle explicaciones y, si pudiese ser, que convocase dicha comisión.

A este respecto, ha explicado, el alcalde le respondió que, hablando con el secretario general, éste le había dicho que al estar en tiempo preelectoral no estaba permitido que fuesen debatidas las mociones políticas en el pleno del ayuntamiento, por estar el consistorio "limitado en esta época".

"Con todo el morro y toda la desfachatez que caracterizan, por otro lado, al señor alcalde, me mintió en mi cara y encima metió a un funcionario público, a un trabajador de esta casa, poniendo en su boca palabras que luego pude constatar efectivamente que no había dicho", ha asegurado, cuando preguntó al secretario general, quien le dijo que esta circunstancia no se daba y que "efectivamente" los ayuntamientos están funcionando "con toda la normalidad".

Desde su grupo han registrado un informe donde se aclare en qué normativa se expresa tal punto que impide debatir mociones de los grupos políticos en estos momentos preelectorales, "cosa que ya sabemos que es mentira puesto que en el mismo pleno de abril de 2019 ya se debatieron mociones de absolutamente todos los grupos", una solicitud a tenor de la cual Cadenas reconoce que lo registran "a sabiendas de que tal normativa no existe" y que "todo ha sido un invento de este alcalde tránsfuga".

De Gragera, ha afeado que no fue "capaz" de decirle "a la cara" que excluye las mociones de su grupo "para intentar invisibilizarnos" y "callar" la voz en este pleno, al tiempo que ha expuesto que el Ayuntamiento de Badajoz, "en la línea esperpéntica" a la que les tienen "acostumbrados en estos cuatro años de mandato, vuelven a cometer una cacicada de las suyas, censurando y bloqueando las mociones de la oposición porque siguen pensando que Badajoz es su cortijo".

"Lo de este alcalde pensamos que es un abuso de poder constante, un ejercicio de 'bullying' político contra nosotras durante estos cuatro de mandato que Unidas Podemos ha estado en la oposición", ha concluido Cadenas, para quien siguen "dificultando e incluso impidiendo como en este caso" su labor política "intentando poner palos en las ruedas" a su trabajo de oposición y representación de la ciudadanía, pero ha avisado de que "van a dar contra un muro" y no les van a callar, tras lo que ha avanzado que intentarán que se debatan estas mociones en el pleno por la vía de urgencia.