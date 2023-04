El PP de Zafra dice que personas dependientes no han recibido servicio durante meses

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zafra ha asegurado algunos beneficiarios de la Ley de Dependencia han estado varios meses sin recibir el servicio y ha acusado al Gobierno local de "falta de transparencia" en materia de prestaciones sociales y ayuda a dependencia.

En concreto, la formación 'popular', a través de su concejal Alejandro Carvajal Pereira, ha denunciado este jueves la "falta de información y la carencia total de transparencia en materia de prestaciones sociales y ayudas a la dependencia, por parte del equipo de Gobierno local del socialista José Contreras".

Así pues, Carvajal Pereira ha detallado la "opacidad" del gobierno local del PSOE local para responder a las solicitudes de información por parte del GPP, poniendo como ejemplos, la "negativa a responder preguntas por escrito, que sólo sirve para socavar los principios fundamentales de la democracia".

Así ha ocurrido, tal y como ha señalado el PP de Badajoz en una nota de prensa, con la solicitud registrada hace días para recibir información acerca del "número de beneficiarios que se habían visto afectados por las interrupciones de contratos, por falta de servicios de Ayuda a Domicilio y Atención a la Dependencia".

A este respecto, el edil ha indicado que "los beneficiarios de la Ley de Dependencia perdieron durante varios meses a sus cuidadores, por lo que no han recibido este servicio con el problema que ello conlleva, teniendo constancia de que existen personas que incluso no pueden levantarse de su cama y el equipo de gobierno local no da ninguna explicación".

Asimismo, el GPP también ha solicitado, por escrito, información acerca de los expedientes de Programa de Prevención con Familias y Menores en Riesgo Social, correspondiente a los años 2021 a 2023, dado que en el año 2022 tampoco se desarrolló en Zafra.

Alejandro Carvajal ha señalado que, como concejal, su "responsabilidad" y la del resto de compañeros del GPP de Zafra, "es representar los intereses de todos los zafrenses y asegurar que se escuchen sus voces y, sobre todo, aportar alternativas que aporten soluciones a sus necesidades, para lo que necesitamos acceso a esa información que se nos niega y que, como ediles en oposición, tenemos legítimo derecho a solicitar y a que se nos facilite para nuestra labor municipal".

Para el GPP de Zafra, "es alarmante ver cómo el PSOE zafrense de Contreras se desentiende de las necesidades y derechos de las personas, especialmente en lo que se refiere a la supresión de derechos sociales y apoyo a los necesitados", y ha destacado que llevan esperando el Plan de Igualdad desde el 2020 por valor de 5.929 euros, además de haber tenido una trabajadora social menos en 2022.

"El dinero del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género se gasta en cosas como la compra de bocadillos y bebidas, para 100 personas, en un encuentro de fútbol femenino por valor de 1.052 euros, juzguen ustedes", ha indicado el edil del PP.

Como ejemplo de esa gestión del PSOE, ha señalado el gasto en el "diseño y ejecución de un mural colaborativo para una charla sobre" ese mismo Pacto de Estado, por valor de 1.000 euros.

En definitiva, según Carvajal, "despilfarro, falta de participación, incapacidad, falta de transparencia y autocomplacencia, son sin duda los términos que más se adecuan a un gobierno local como el socialista de Zafra, que tras estos años al frente del Ayuntamiento se ha mostrado más preocupado de su propia imagen que del bienestar de los zafrenses", concluye.