Vergeles: Quirófanos del Universitario Badajoz no se vieron afectados por rotura tubería

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha asegurado que los quirófanos del Hospital Universitario de Badajoz no se vieron afectados por la rotura de la tubería.

Así, ha explicado que el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha decidido ser "bastante intervencionista" y, junto a arreglar la "rotura puntual", ha optado por cambiar las tuberías dentro del plan de actuación, razón por la que se tuvo que "desalojar los quirófanos".

"Los quirófanos no están afectados, lo que está afectado es una parte del pasillo de limpio, con lo cual ya hemos decidido, como estamos haciendo una renovación de todo lo que son las tuberías del hospital, que ya tiene una edad, y además llevamos tres años con la pandemia que no ha permitido un mantenimiento preventivo, y eso se nota, pues que seamos capaces de poder hacer un arreglo ya más en profundidad en esa zona que ya hemos abierto", ha señalado a preguntas de los medios.

Vergeles ha realizado estas declaraciones durante su visita al Centro Sociosanitario del Parkinson en Mérida, coincidiendo con el Día Mundial de esta enfermedad, en la que también ha participado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y otros miembros del Ejecutivo regional.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido al vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad, José María Vergeles, que la avería registrada en el Hospital Universitario de Badajoz sea la "última".

"Hay una falta de mantenimiento clara que me avergüenza y me cabrea, no entiendo por qué una vez más se producen este tipo de situaciones en los techos o en las conducciones de agua del Hospital Universitario", ha señalado Cabezas a preguntas de los periodistas por su opinión ante la rotura de una tubería en dicho centro hospitalario, sobre lo cual ha matizado que no le han dado ningún tipo de explicaciones.

En este punto, ha pedido a José María Vergeles "que sea la última". "Es que ya son unas cuantas, hemos tenido roturas de techos e inundaciones en los quirófanos del Materno Infantil, en las plantas del Universitario, es evidente que algo está fallando y que cuando algo falla hay que pedir responsabilidades y sobre todo hay que actuar para que no vuelva a suceder", ha señalado.

Así e interpelado por qué tipo de responsabilidades, ha hecho hincapié en que, como político local, cuando se hacen "cosas malas y hay una mala gestión" en el ayuntamiento "siempre" pide responsabilidades políticas, "pues aquí se le pide responsabilidades políticas, en este caso al consejero de Sanidad", ha apuntillado, junto con que no sabe si a él "directamente" o dentro de su equipo.

"Pero tiene que tomar medidas", según Ricardo Cabezas, para quien no pueden seguir "así" estas cuestiones y este tipo de situaciones "porque nos desconciertan y alarman a todo el mundo", a la par que ha afirmado que no sabe si tiene un jefe de mantenimiento, pero que "tendrá que tomar medidas".

El portavoz socialista he hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa sobre actualidad municipal en la calle San Juan.