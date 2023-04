Siempre Don Benito se muestra disconforme con plan de inversiones anunciado por Quintana

La formación 'Siempre Don Benito' cree que el plan de inversiones dotado con 12 millones de euros con cargo a remanentes de tesorería, y presentado por el alcalde de la localidad, José Luis Quintana, a dos meses de las elecciones constata, a su juicio, que este último "distraía" a la población con el proceso de fusión con Villanueva de la Serena "cada vez más dudoso para todos" cuando tenía en realidad "nula preocupación por resolver los problemas reales de los dombenitenses".

En concreto, según indica, "la buena gestión consiste en utilizar esos impuestos para dar a nuestra ciudad la calidad de vida y las infraestructuras que necesita y cuando las necesita".

Así pues, incide en que "un ejemplo claro sería la promesa electoral de crear 500 nuevas plazas de aparcamiento, pero a pesar de contar con los recursos necesarios, no se ha hecho nada al respecto".

"Por culpa de la inacción de nuestro alcalde, no sólo hemos pasado años sin esas infraestructuras fundamentales, sino que además hemos tirado a la basura algunos millones de euros por sobrecostes evitables causados por la inflación", recalca en una nota de prensa Siempre Don Benito.

En este sentido, entiende la formación que "los ayuntamientos no son empresas que acumulen recursos para gastarlos a última hora, cuando ya no se puede maquillar una legislatura en blanco, una legislatura perdida donde no han faltado visitas de plató en plató, medallas sonrojantes, discursos vacíos y fotos, muchas fotos", concluye.