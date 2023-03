Cabezas: Se deberá devolver a Junta "hasta el último céntimo" de piscina de margen derecha

Ep.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha asegurado que el Consistorio tendrá que devolver "hasta el último céntimo de euro" que la Junta de Extremadura ha puesto en el proyecto de la piscina de la margen derecha del Guadiana.

Para Cabezas, se ha perdido más de un año con esta piscina, cuando la "prórroga extraordinaria" que da el Ejecutivo autonómico al ayuntamiento con el convenio firmado en 2015 para hacer la piscina en cuatro años, más otros cuatro de prórroga, "termina el 30 de mayo", de modo que, si se hubiese rescindido el contrato hace un año y sacado una nueva licitación, se estaría construyendo "y, a lo mejor, habría la posibilidad de poder tener otra prórroga", pero está "paralizada" y "si ahora se van a iniciar los trámites para la rescisión del contrato no cabe ningún tipo de prórroga más".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios en la puerta del Ayuntamiento de Badajoz sobre la piscina de la margen derecha, sobre la cual ha considerado que en la ciudad hay dos tipos de políticos, los que gobiernan en el consistorio "sin haber ganado nada" y los que están en la oposición "habiendo obtenido la confianza mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad"; tras lo que ha dicho que los primeros todo lo que dicen y afirman "se coge como palabra de Dios".

Mientras, a los segundos "siempre" se les pone "entrecomillas" o "según dice Ricardo Cabezas, o según dice el PSOE o según dice el concejal del PSOE", y en esta ocasión cuando hablan de la piscina de la margen derecha él mismo y el Grupo Socialista lleva anunciando la rescisión del contrato desde hace un año, un proyecto del que han hablado los socialistas en estos 10 años en 36 ocasiones, y en las cuales "siempre" han estado diciendo "la verdad" y "desmintiendo todos los enredos, embustes y salidas de tono del Partido Popular en esta ciudad con este gran proyecto".

La realidad, para Cabezas, es que se tiene que rescindir el contrato, algo que anunciaron desde el Grupo Socialista en abril del pasado año y que volvieron a criticar en julio, junto con que "esa era la única solución", pero que "siempre" se les "negó" y argumentado que se haría todo lo posible para seguir con este proyecto, a la par que ha sostenido sobre lo que está sucediendo actualmente en torno a dicha piscina que se ha perdido más de un año.

Ello supone, ha continuado, que la prórroga de la Junta de Extremadura - que cofinancia esta actuación - y en concreto "esa prórroga extraordinaria" que da el Ejecutivo al ayuntamiento con un convenio firmado en 2015 para hacer la piscina en cuatro años, más otros cuatro de prórroga, termina el 30 de mayo.

Así, si se hubiese rescindido el contrato hace un año y se hubiese sacado una nueva licitación "se estaría construyendo la piscina y, a lo mejor, habría la posibilidad de poder tener otra prórroga", pero está "paralizada" y "si ahora se van a iniciar los trámites para la rescisión del contrato no cabe ningún tipo de prórroga más".

"Bueno sí, si a 30 de mayo la Junta de Extremadura, porque así lo contemplan en ese convenio que se firmó en el 2015, hubiese visto que hay posibilidades de terminarla hasta el 31 de diciembre le hubiesen dado una prórroga más de seis meses", ha sostenido Cabezas, para quien "todo el mundo entenderá y comprenderá, por cómo está la piscina, que eso es inviable, imposible" y las consecuencias es que "vamos a tener que devolver hasta el último céntimo de euro que la Junta de Extremadura ha puesto en el proyecto de la piscina de la margen derecha del Guadiana".

Ante ello, ha ahondado en que algunos dirán que "qué mala es la Junta": "no, qué pésimos gestores sois, aquellos que teniendo ese convenio firmado desde el 2015 sabíais que teníais que terminar la piscina en el 2023 y no ha sido así", como también ha agregado que en 2015 no había invasión de Rusia a Ucrania ni incremento de precios, tampoco en años posteriores, y que "al final" todos los "argumentos" y "excusas" trasladados a la opinión pública han sido "enredos, embustes y mentiras".

A su juicio, "estos pésimos gestores que llevan 28 años en esta ciudad nos han estado engañando y tomando el pelo desde el año 2015 hasta ahora" y "nada más" adjudicarse el proyecto de la piscina "salió por patas la primera adjudicataria", ante lo que ya dijo el PSOE en ese momento que se estaban haciendo "las cosas mal" y que esa licitación "era un mal parto y, por lo tanto, iba a tener un mal final", tras lo que ha remachado que la historia y los hechos "una vez más" le están dando "la razón" al Partido Socialista.

PEDIR DISCULPAS Y AGACHAR LA CABEZA

Por todo ello, ha esperado que, una vez que pasen las elecciones, se puedan retomar las negociaciones con la Junta, porque aunque el ayuntamiento tenga que devolver "hasta el último céntimo de euro" les den la "oportunidad" de volver a firmar otro convenio y a recuperar ese dinero para poder terminar el proyecto, al hilo de lo cual ha apuntado que, a día de hoy, no ha habido conversaciones por parte del equipo del PP con la Dirección General de Deportes o la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, responsables de velar por el cumplimiento del convenio.

"Ahora no les queda al otro que pedir disculpas, agachar la cabeza e irse para sus casas", ha reafirmado, al ser "muchos" años "de mentiras y de embustes" que la ciudad o los vecinos de la margen derecha del Guadiana "no se merecen", a tenor de lo cual ha destacado que la Junta ha sido "la única" que ha puesto "todo el dinero que hay ahora mismo en lo que se ve construido en la piscina, que son más de 2 millones de euros" y que el Ejecutivo "no abandona el proyecto", sino que quien lo ha hecho es el ayuntamiento.

Y es que, según ha recordado, en el convenio que se firma el 2015 se recogía que la Junta daba al ayuntamiento unos 2,5 millones para hacer la piscina en cuatro años, con otros cuatro de prórroga, así como que el convenio dice que si no se hace el proyecto en estos ocho años "tienes que devolver hasta el último céntimo de euro de esa administración que te está ayudando a hacer el proyecto".

A preguntas de los periodistas por si ha hablado con la Junta y le han confirmado que van a reclamar al ayuntamiento la devolución del dinero, ha apuntillado que "no tiene que reclamar nada" y que, una vez que expira el convenio, y no se han cumplido con las condiciones que aparecen en el mismo "tú eres el que tienes que devolver el dinero", el cual "se te ha dado para un fin concreto y como no lo has hecho lo tienes que devolver"; al hilo de lo cual ha ahondado en que "no les queda otra a la Junta" porque "ellos tienen que cumplir con el convenio" y que así se lo han confirmado.

Sobre esto último, ha puntualizado que no es la Junta sino la Intervención General de Fondos la que va a reclamar el dinero "puesto que no se ha cumplido con el convenio", al tiempo que ha incidido sobre las declaraciones del alcalde, Ignacio Gragera, de este martes sobre este tema y el que confiara en llegar a un acuerdo, si "alguien sigue creyendo en este personaje".