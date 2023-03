El Ayuntamiento de Badajoz impulsa un Plan local para la prevención de la conducta suicida

Ep.

El Ayuntamiento de Badajoz, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), ha impulsado un Plan local para la prevención de la conducta suicida en la ciudad, que cuenta con la colaboración de la Asociación Extremeña de Rehabilitación Psicosocial y del Servicio Extremeño de Salud (SES).

El plan, que se denomina 'Hablamos', contempla como objetivo general reducir la incidencia, prevalencia y el impacto de la conducta suicida a través de un sistema de prevención universal y comunitaria integrada en el ámbito local, además de la difusión, la formación y la comunicación, para lo cual se tiene planteado trabajar con los centros escolares o realizar formación con colectivos tales como la Policía Local.

Un plan que ha sido presentado este miércoles por el concejal del IMSS, Antonio Cavacasillas, acompañado del jefe de sección de Infancia y Familia, los psicólogos de la Sección de Infancia y Familia del IMSS, Francisco Carlos Vicioso Cabezas, José Antonio Casquero Bonilla y Elena Picado Reveriego, respectivamente.

También han estado presentes la presidenta de la Asociación Extremeña de Rehabilitación Psicosocial, Carolina Mogollón; y la técnico de la Subdirección de Salud Mental y Programas Asistenciales del SES, Esther María Rebollo.

En su intervención, Cavacasillas ha explicado que las conductas suicidas han experimentado un incremento "muy importante" en el país que afecta también a la región y a la ciudad y que si antes de la pandemia en España se daban 10 suicidios al día, tras la misma, que "ha hecho estragos", esas cifras se han incrementado hasta alcanzar casi los 12 al día, con más de 4.200 suicidios al año en el conjunto del país.

Unos datos "muy relevantes", según Cavacasillas, y que muestran cómo está "ahora mismo" el país y que hay que darle una mayor importancia a la salud mental, razón por la cual han querido poner a disposición de la capital pacense este plan, desde que en junio del pasado año la citada asociación contactase con el ayuntamiento y pidiera la necesidad de abordar un plan municipal para la prevención de la conducta suicida.

En este punto, el edil ha concretado que han trabajado en distintas reuniones en este sentido, y que el plan trata de abarcar todos los ámbitos de actuación de la prevención de estas conductas en todos los sectores de edad, con especial incidencia en los mayores, jóvenes, y adolescentes.

Y es que, como ha explicado a tenor de las cifras, es que se está convirtiendo en la primera causa de mortalidad entre los jóvenes y además en edades muy tempranas, por lo que la actuación sobre este grupo de edad es "fundamental para seguir construyendo sociedad", de manera que se pretende al mismo tiempo conectar y coordinarse con todos los profesionales que desarrollen su labor en entornos cercanos a estas conductas, como la salud, la educación, los servicios sociales, las ONG o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

MESA INTERSECTORIAL

Así, el primer paso va a ser la constitución de una mesa intersectorial local con la representación de técnicos relacionados con la educación, la salud, los mayores o la juventud y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la que poner en común y coordinar las actuaciones desde los distintos ámbitos.

LA SALUD MENTAL

Por su parte, Francisco Carlos Vicioso Cabezas ha puntualizado que los primeros objetivos están planificados con la idea de poner en marcha el plan y que "lo más sustancial" es la creación de esa mesa intersectorial, ante lo cual ve "interesante" y "absolutamente necesario" empezar por coordinar a todos estos técnicos relacionados con las conductas suicidas, que "muchas veces" se asocian a problemas de salud mental "pero no son solo" estos últimos o "no exclusivamente" y "no siempre" se dan en personas con dicho tipo de problemática.

Entre los profesionales cercanos a personas con estas posibles conductas, ha citado profesores, médicos de Atención Primaria o especialistas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o los bomberos, además de los medios de comunicación, con quienes quieren contar y cuyo papel es relevante a la hora de tratar este tipo de noticias.

Vicioso Cabezas, que ha tildado de "significativo" el nombre que recibe el plan, ha profundizado en que uno de los objetivos que se plantean es la difusión, la formación y la comunicación, para lo cual tienen planteado trabajar con los centros escolares o tienen previsto hacer formación "incluso" con el personal del ayuntamiento o con la Policía Local.

DERRIBAR MITOS

Por su parte, Carolina Mogollón ha señalado que, desde la Asociación de Rehabilitación Psicosocial, agradecen al ayuntamiento y al SES el que se puedan "sentar" desde un planteamiento técnico "para hablar y derribar el primer mito que hay detrás de la conducta suicida, y es que hay que callar", a la par que ha resaltado la importancia de "hacer un banco de recursos para el que quiera sumar en esa lucha contra la conducta suicida", en aras de que "tenga mano" saber a quién recurrir y qué hacer, algo que "es lo primero".

"Uno de los estereotipos que derribar es que del suicidio no se puede hablar, del suicidio se debe hablar de una manera concreta y de unas formas concretas", ha incidido, mientras que Esther María Rebollo que ha explicado que, como técnicos, llevan una "larga" trayectoria trabajando en los factores de protección frente al suicidio y tratando de "atajar" factores "de riesgo" y "precipitantes", y ha considerado que la base del plan 'Hablamos' es potenciar esos factores de protección de la población general y centrarse principalmente en los jóvenes y mayores.

En 2021, en Extremadura 81 personas se quitaron la vida, de ellas tres tenían entre 15 y 29 años. De dichos 81 casos, 48 ocurrieron en la provincia pacense y s cinco tenían entre 25 y 39 años, 28 suicidios ocurrieron en la franja de edad de 40 a 64 años y 15 en la de más de 64, como han especificado Vicioso, al tiempo que Rebollo ha detallado que, de estas 81 personas, 63 son hombres y 18 mujeres y ha remarcado que, pese a ser cifras "alarmantes", se sitúan por debajo de la media nacional.

Así, ha concluido, en España mueren por suicidio aproximadamente 11 personas al día y en Extremadura hay una muerte por suicidio cada tres o cuatro días. "Algo bien estaremos haciendo, vamos a potenciar esa parte que, de alguna manera, estamos haciendo bien", ha aseverado.