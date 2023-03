El SUP alerta de "sobrecarga de trabajo" en la Unidad de Atención a la Mujer de Badajoz

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha alertado este martes de que las víctimas de violencia de género de la ciudad de Badajoz "se enfrentan a una situación de posible desprotección por la sobrecarga de trabajo" de los cinco efectivos que componen la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) dedicados a la protección en la capital pacense.

Así pues, ante esta situación, el SUP apunta que la protección a las víctimas de violencia de género "es actualmente una bomba de relojería" en Badajoz, debido a las últimas decisiones de la Jefatura de la Policía Nacional en Extremadura y la Jefatura Regional Operativa, que "desde hace un año trasladó a estos policías que, además de su labor habitual, tenían que hacerse cargo de otras tareas extraordinarias", tal y como explica este sindicato en una nota de prensa.

Igualmente, detalla que cada uno de estos cinco policías de la UFAM en Badajoz hace el seguimiento de una media de 60 mujeres reconocidas como víctimas de violencia de género, y se trata de un seguimiento continuo, con un teléfono operativo los 365 días del año las 24 horas.

A su vez, asegura el SUP que "debido a su profesionalidad y por exclusividad de su trabajo, los agentes no dejan de atender al teléfono ni en vacaciones, ni en festivos, ni en días libres", pero la decisión de la Jefatura de "sobrecargar su trabajo con otras tareas no relacionadas con este cometido ha comprometido notablemente su capacidad de poder hacer el seguimiento a las víctimas de manera correcta".

Por eso, estos agentes se enfrentan a escenarios en los que "se encuentran ante la imposibilidad de hacer varias actuaciones de distinto tipo simultáneamente", señala el SUP.

Finalmente, el sindicato ha reclamado a la Jefatura que "reconsidere estas decisiones" y ha trasladado a la Delegación del Gobierno en Extremadura esta problemática "con la esperanza de que se adopten las medidas necesarias para terminar con esta preocupante situación que, afortunadamente, aún no ha supuesto ningún incidente grave, pero que podría ocurrir cualquier día", concluye.