Pleno municipal aprueba por unanimidad el Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz

Ep

En el pleno del Ayuntamiento de Badajoz, el concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Jaime Mejías, ha explicado este punto, en relación al cual se ha mostrado "plenamente convencido" de que el Consorcio del Casco Antiguo "va a marcar un antes y un después en el desarrollo del barrio histórico más importante de toda Extremadura", y "por supuesto" en el día a día de los habitantes del centro histórico, tras lo que ha dado las gracias a la diputación y a la Junta por formar parte de este consorcio.

También por entender que el ayuntamiento "no tiene todas las competencias para lograr un desarrollo integral en el Casco Antiguo", como también ha querido dar las gracias por "comprender" que el consistorio "no puede asumir a pulmón la inversión que supone recuperar al 100 por cien y en todas sus áreas de desarrollo el barrio histórico más grande de nuestra región".

"La alegría sería total y absoluta si el Gobierno de España también formara parte de este consorcio", ha reconocido, como forma parte de consorcios como el de Mérida, aunque lo intentarán "de nuevo más adelante", al ser dicha participación "fundamental" tanto a nivel de competencias por ejemplo en materia de seguridad, como a nivel de inversiones económicas.

Una vez aprobado el consorcio en el pleno del ayuntamiento, ha resaltado el edil de Turismo, se hará lo propio en el pleno de la Diputación y en el Consejo de Gobierno de la Junta, tras lo que podrán proceder a la constitución del consorcio en sí.

Los siguientes pasos serán acordar la sede, dotar al consorcio de recursos materiales, económicos y humanos, y, a partir de ahí, los órganos de gobierno de dicho ente, en base a sus estatutos, tendrán que acordar un plan a corto, medio y largo plazo, donde se establezcan objetivos y estrategias para alcanzarlos, además de acordar acciones y plantear un calendario de ejecución de dichas acciones.

VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL

También con el voto unánime de todos los grupos ha salido adelante en el pleno de este lunes la cesión gratuita a la Junta de Extremadura de una parcela en Cuartón Cortijo y un solar en Hermanos Vidarte, en San Roque, en relación a lo cual el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ha indicado que se ceden para poder ejecutar el programa número 6 de los Fondos Next Generation, que se denomina 'Programa de ayudas a la construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes'.

De esta manera, se trata de unos fondos que financia la Unión Europea y el ayuntamiento cede estos dos solares a la Junta que, a su vez, va a promover una fórmula de colaboración público-privada con estos terrenos que "básicamente" lo va a sacar a concurso, ha indicado Urueña, junto con que, aproximadamente, el valor del suelo de los solares que cede el ayuntamiento es de unos 1,5 millones de euros.

El pleno también ha aprobado por unanimidad una declaración institucional para la concesión de la distinción como hijo adoptivo de la ciudad de Badajoz a Manuel Ruiz Azinhais Nabeiro a título póstumo, con motivo de lo cual se hará en un acto oficial con la presencia de su familia, a la que la corporación ha transmitido el pésame con este acuerdo tras el reciente fallecimiento de este empresario de Campo Mayor.

Igualmente con el voto de todos los concejales, ha salido adelante una declaración institucional por la que el ayuntamiento se adhiere a la propuesta de Medalla de Extremadura para la Planta de oncohematología del Hospital Materno Infantil de Badajoz, a propuesta de la Asociación para la donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO); y la aprobación inicial de la Ordenanza de uso y protección de las zonas verdes y el arbolado urbano del municipio de Badajoz.

LA BANDERA DE LA CIUDAD

También ha salido adelante, con el voto en contra de PSOE y Unidas Podemos, una moción del concejal no adscrito, Alejandro Vélez, en referencia a la aprobación de la bandera municipal según la propuesta de la comisión que se creó al respecto de color carmesí, con león rampante dorado sobre columna plateada y debajo unas ondas de plata que simbolizan el río Guadiana.

Tanto PSOE, como Unidas Podemos y Ciudadanos han mantenido su postura en este sentido, los dos primeros en contra por considerar que sigue sin haber consenso al respecto, aunque los socialistas a través de su portavoz, Ricardo Cabezas, han planteado que la comisión incorpore la presencia de un cronista de la ciudad y un experto de la Universidad de Extremadura. Mientras, desde la formación naranja Lara Montero de Espinosa ha mantenido que siguen apoyando la propuesta de la comisión referida.

A continuación, el portavoz del PP, Antonio Cavacasillas, ha explicado que los 'populares' "siempre" han defendido que no existía consenso social y político sobre dicha propuesta, pero que "nunca" han estado en contra de la bandera ni han criticado el grupo de trabajo; y ha explicado que, desde el pleno en el que se abordara este asunto - cuando la propuesta de bandera que se llevó a la sesión de octubre no salió adelante al votar en contra PP, PSOE y Unidas Podemos - han hablado con distintas asociaciones y personas partidarias de que Badajoz tenga bandera.

En este sentido, ha considerado "interesante" que se iniciara el trámite de aprobación y recoger propuestas en el periodo de exposición pública para que sea la próxima corporación la que la apruebe definitivamente, tras lo que Vélez ha pedido que interviniese el alcalde, Ignacio Gragera, que ha explicado que este asunto tiene que hacerse a través de una propuesta de alcaldía, y se ha comprometido a llevarla al próximo pleno de abril para que se someta a debate y a su aprobación, que en ese caso sería provisional.

De este modo, será la nueva corporación tras las elecciones del 28 de mayo la que dé el visto bueno definitivo a esta bandera, según Gragera, que ha expuesto que ha sido "siempre partidario" de respetar el trabajo de la comisión y de avanzar en la aprobación de la bandera; así como que, una vez que ha pasado un tiempo y ha podido reflexionar y hablar con gente, cree que hay una parte de la argumentación que en su momento se dio en el pleno respecto al consenso social y político "que tiene sentido" y "razón de ser".

Al mismo tiempo, ha sostenido que no hay mayor consenso político que aprobar inicialmente la actual corporación esta bandera y que sea la siguiente la que decida definitivamente sobre su ratificación definitiva, dado que por plazos no daría tiempo a su aprobación definitiva hasta que se configure la siguiente corporación municipal. "Estoy de acuerdo en aprobar inicialmente esta bandera, traerla al siguiente pleno si es necesario y que sea de manera soberana la siguiente corporación la que decida sobre su aprobación definitiva o no", ha concluido.

Tras la intervención de Gragera, Vélez ha entendido que el alcalde y el PP se oponían a su moción y ha criticado del regidor que había dicho "sí pero no" y ha sumado que "cada día tiene más cara de Pedro Sánchez" y este lunes le había "defraudado". "Sánchez hace todo lo posible por mantenerse en su sillón, ¿cómo podemos creerle a día de hoy con lo que está diciendo con el tema de la bandera? Señor alcalde tendría que estar diciendo hoy por lo menos sí, aunque quedara en evidencia que no lidera el Grupo Popular", ha afeado Vélez, para insistir Gragera en que le habían dicho "sí".