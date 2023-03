El alcalde de Badajoz no acompaña a ministra de Justicia en inauguración de los juzgados

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, no acompañará a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en el acto de inauguración de la nueva sede de los juzgados de la capital pacense, sobre lo cual ha reafirmado que considera que se trata de una visita a una obra que "está sin acabar y sin terminar".

A preguntas de los periodistas sobre la inauguración prevista para este lunes y sobre si va a asistir a la misma, Gragera ha incidido en que considera que no es una inauguración, sino que es una visita a una obra que "está sin acabar y sin terminar".

"Que me parece muy bien, pero que creo que no se puede calificar de inauguración", ha insistido.

Del mismo modo, ha explicado que cree que en el ayuntamiento recibieron la invitación para dicho acto el viernes por la tarde y que, como ya dijera también en su momento, en el consistorio se celebra este lunes pleno ordinario, tras lo que ha incidido en que "independientemente" de que diera o no tiempo a llegar, ve que "una visita de estas características se puede enmarcar dentro de una estrategia de visitar obras o de hacer ver que las cosas se van terminando".

"Pero lo cierto y verdad", para Ignacio Gragera, "es que no está terminando, no está finalizado el edificio, por supuesto no está equipado", y "por supuesto no es una inauguración porque no se puede poner en marcha".

Finalmente, ha avanzado que desde el gobierno local "no" van a asistir a pesar de la invitación y entienden que "esto no deja de ser una más, como decía el otro día, del Gobierno de España" en su "intento", "de alguna manera", de "hacer una campaña electoral de manera soterrada, engañando quizás a los vecinos de la ciudad de Badajoz".

"Porque insisto una vez más, el edificio no está terminado, no se va a poder poner en uso hasta dentro de algunos meses como poco", ha concluido el alcalde de Badajoz, que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, antes de la celebración del pleno ordinario del ayuntamiento, correspondiente al mes de marzo.