PSOE Badajoz está "preocupado" por la "mala salud" de la Concejalía de Cultura

Así lo ha señalado la edil socialista, Silvia González, reconociendo que había pensado que, con el "desbarajuste" de las Escuelas Municipales de Música, "se había tocado techo" en la Concejalía de Cultura, pero que "ahora" hay que sumar el cierre de las bibliotecas, tanto en los barrios como en las agencias de lectura de poblados y que "hasta el Bibliobús está en dique seco".

Ante ello, al PSOE le preocupa la "salud" de la Concejalía de Cultura, sobre lo cual se ha referido al "mal momento por el que pasa el día a día" de esta delegación y a que "parece ser que todo es un problemón", todo necesita una resolución de otra área municipal y "todo se convierte en un lastre y en un mal servicio a la ciudadanía".

La edil socialista añade que "noentendemos cómo todo cuesta tanto, cómo todo se pone cuesta arriba. Cómo no hay una respuesta antes de los fiascos, no hay anticipación a previsibles problemas. Ni la concejala, ni desde la concejalía, ni el alcalde* nadie".

Para el PSOE, ya no es una cuestión de dimisiones, "que ya no se puede permitir el equipo de gobierno", y hay que "salvar a la concejalía de sí misma ante constantes errores".

Así, González ha relatado algunos de los "desatinos" de esta legislatura, como la comisión que se pidió para conocer datos de un plan para rescatar estatuas dañadas y que sigue pendiente dos años después; o los cinco meses para que se pusieran en marcha las Escuelas de Música "por no hacer lo que advirtió el PSOE ocho meses atrás", así como que, hoy por hoy, no hay en estas últimas docente de Flauta o de Música y Movimiento.

También ha citado la Banda Municipal de Música de Badajoz y la suspensión de conciertos, o que no se cubran los puestos de atrileros-archiveros desde el pasado julio; y que "el colmo" es que se hayan cerrado 12 bibliotecas, entre seis bibliotecas de barrio (Llera, San Fernando, San Roque, Cerro de Reyes, Antonio Domínguez y Pardaleras), así como cinco agencias de lectura en poblados (Alvarado, Balboa, Sagrajas, Novelda y Valdebótoa) como también ha sumado el Bibliobús.

El PSOE subraya que "toda esta realidad echa por tierra lo prometido en el programa electoral que presentó el PP en 2019, pues han hecho justo lo contrario".

Por todo ello, Silvia González ha pedido al alcalde que "monitorice" la concejalía, "que no la deje sola". "Que no podemos tener más sobresaltos", ha concluido la edil, que considera que "no se puede culpar a la ley de contratación pues estaría absolutamente todo parado, cosa que no sucede" y que "es verdad que han dicho que están muy bien haciendo contratos temporales a los trabajadores".

Y, ha concluido que "tal vez es que les viene mal que se hayan mejorado sus condiciones, siento que les venga mal y tengan que atenerse a esa nueva norma, uno no puede culpar nunca a la norma".