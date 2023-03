Cabezas propone oficina para atraer empresas, más fondos UE e impulsar imagen de Badajoz

Ep

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz y candidato a la Alcaldía de la ciudad, Ricardo Cabezas, ha propuesta la creación de una oficina para atraer empresas, más fondos europeos e impulsar la imagen exterior de la capital pacense.

En concreto, el PSOE ya lo avanzaba en su programa de 2019: "crearemos un gabinete para atraer nuevas industrias y una oficina de iniciativas empresariales", además de "elaborar una marca turística de la ciudad, potenciando los eventos empresariales (MICE)", y un "gabinete propio especializado en fondos europeos", que, como ha recordado, "ahora está externalizado".

Una oficina con una estrategia "avanzada" para la atracción de empresas, especializada en concurrir y preparar la documentación para lograr fondos europeos; una "triple" oficina que llamarán 'Badajoz Open' y estará ubicada en la Instalación Ferial de Badajoz (Ifeba). "Creemos que esta oficina es el futuro y cuanto más eficaz y dotada de medios esté, mejor le irá a la ciudad", ha avanzado Ricardo Cabezas.

Igualmente, dicha oficina hará "de puente" entre el empresario y todo lo que pueda necesitar del ayuntamiento, cuyo objetivo principal sea promocionar la ciudad en España y en el extranjero, la captación de grandes proyectos de inversión e ir "de la mano" con los promotores empresariales, al hilo de lo cual Cabezas ha asegurado que "no solo" buscan la promoción empresarial.

Así, también se prestará una especial atención a la atracción de talento y a la atención y apoyo a emprendedores "con los máximos servicios gratuitos a su disposición", según indica el PSOE en nota de prensa.

El portavoz socialista ha hecho hincapié asimismo en la creación de un ecosistema innovador, donde establecerse sea "fácil" y queden "patentes" tres ideas "como ser el motor de Extremadura y la capital de suroeste, el estar en La Raya con Portugal a un paso" y por su "alta calidad de vida".

Del mismo modo, la oficina 'Badajoz Open' se encargará también de cuidar e impulsar la imagen de Badajoz en el exterior, anticipándose a eventos, fiestas de la ciudad para relanzarlas o la presencia en ferias; y generará una marca propia; además de prestar "especial atención" a aquellos fondos europeos que ayuden a poner al día el patrimonio, y también los dirigidos al tejido empresarial y comercial.

PREOCUPACIÓN POR LA IMAGEN EXTERIOR DE BADAJOZ

Ricardo Cabezas ha mostrado su preocupación por la imagen exterior que traslada la ciudad y ha considerado que su tarjeta de presentación debe mejorar y ser "más ambiciosa", sobre lo cual se ha preguntado por qué si el Carnaval está entre los mejores no ha tenido una difusión "acorde" y ha agregado que eso es, entre otras cosas, lo que hay procurar impulsar.

Además, ha recordado que en 2019 el programa del actual alcalde, Ignacio Gragera, en Ciudadanos aseguraba que crearían dentro del ayuntamiento una Oficina de Empresa y Desarrollo Económico integral, y añadieron que crearían también "el Proyecto Landing In Badajoz dentro de la Oficina de Empresa, cuyo objetivo será facilitar la implantación de empresas en nuestra ciudad".

"Algo que ha sido mentira, pues si no hubo oficina, este proyecto dentro de la oficina, tampoco ha existido como se pueden imaginar", ha matizado Cabezas, para quien Gragera también "ha faltado a la verdad" cuando aseguró que impulsaría "la modificación del convenio de la Plataforma Logística para que el Ayuntamiento de Badajoz pueda atraer empresas y ofrecer directamente suelo en esta instalación".

"Bueno, si no se acuerda ya de Ciudadanos, como para acordarse del punto 54 de su programa electoral", ha advertido el portavoz socialista sobre Gragera y el que se haya pasado de la formación naranja al PP.

Ha sumado igualmente que, en el primer acuerdo entre el exalcalde 'popular' Francisco Javier Fragoso y Gragera, en su punto 39, incluyeron la creación de la Oficina de Atención Empresarial, la cual tendría competencias para buscar y promover la llegada de empresas a la ciudad y que estaría diseñada en los primeros 100 días de gobierno. Al respecto, Cabezas desconoce si estuvo diseñada en los 100 primeros días, y ha añadido que la "realidad" es que en los 1.337 días transcurridos después desde que firmaron el acuerdo "no la han creado".

Finalmente, ha recordado que el 29 de junio de 2021 se licitó el 'Servicio para la elaboración de un catálogo de recursos para la inversión en Badajoz', y se adjudicó el 30 de septiembre de ese mismo año a Ágora Franchise Consulting SC, por 17.800 euros. Una iniciativa que trataba de atraer inversión a la ciudad de Badajoz.

En la justificación de la licitación de ese catálogo de recursos, indicaban que la contratación tiene como finalidad elaborar un documento que desarrolle de forma "amplia y real" las posibilidades de atraer tejido empresarial, que se adapte a las nuevas exigencias del mercado como instrumento que recopile la información necesaria para proyectar la ciudad hacia el exterior y que posteriormente sirva de material necesario para la creación de la futura Oficina al Inversor.

"En el PSOE no tienen noticia de este catálogo ni de sus resultados", ha concluido, junto con que, "tras estas intentonas", "el balance no puede ser más desolador, pues no consta la implantación de empresas desde la gestión municipal".