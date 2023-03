En Badajoz, un foro reivindica corredor del Sudoeste Ibérico y el potencial de desarrollo

Ep

El VI Foro Empresarial Transfronterizo Corredor Sudoeste Ibérico reúne este miércoles en Badajoz a más de 300 asistentes en torno a la importancia de dicho eje, y la de identificar y visualizar el potencial de desarrollo y crecimiento económico y social que tienen los territorios comprendidos en el corredor, necesitado de conexiones.

El coordinador y portavoz de Sudoeste Ibérico en red, plataforma organizadora de este evento, Antonio García Salas, ha explicado que todos conocen los "compromisos" que hay desde hace 20 años de que exista este corredor, pero que "no solamente" es una cuestión de "compromisos" puesto que "es una evidencia y una necesidad" que entre Lisboa y Madrid no hay una conexión ferroviaria "acorde con el siglo XXI".

"Desde el 2004, existe en los planes europeos con unas fechas y con unos presupuestos que no terminan de materializarse", según García Salas, para quien los "compromisos a largo plazo" hay que exigirlos, pero para poder llegar a este largo plazo no se puede esperar a que llegue esa fecha y se cumpla, de manera que cada año hay que estar "vigilante", hacer seguimientos de las obras y "sobre todo intentar provocar que salgan las licitaciones y los concursos necesarios y que se inicien las obras".

Después, se podrá "tener la duda o el trabajo de intentar que las obras terminen a tiempo", pero "no hay mayor incertidumbre" que el que "no haya ni obras" o, como en el caso de este corredor, que se tenga un tramo "todavía" en el que "no hay ni trayecto, no se sabe por dónde va a pasar", a tenor de lo cual ha señalado que, "a muy corto plazo", desde esta plataforma empresarial quieren que se inicie un tren Lisboa-Madrid y que empiece a funcionar uno "directo, que no hay".

Y es que es "absolutamente incomprensible" que entre ambas capitales no haya un tren directo y haya que hacer dos trasbordos y coger tres trenes, ha remarcado Antonio García Salas, que se ha referido a la electrificación en un momento en el que en Europa y el mundo en general el proceso de descarbonización es una "necesidad", y a que Extremadura es una región con "excedente" energético pero no tiene "ni un metro" de vías electrificadas, ante lo que ha esperado que este 2023 "empiecen las primeras".

En este mismo sentido, también abogan la conexión en tren entre Lisboa y Madrid, sobre lo cual ha destacado que, para que eso sea posible, este año tienen que salir todas las licitaciones de cara a los tramos en los que "todavía" no han empezado las obras o no se han iniciado, a la par que ha considerado que el año 2026 "es un objetivo todavía realizable" para que "principalmente" los tres tramos pendientes, dos entre Plasencia y Madrid y otro entre Mérida y Puertollano, puedan estar electrificados en 2026.

El otro "gran objetivo" al que no pueden "renunciar" es que en 2030 haya una línea de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, a tenor de lo cual "hay unos compromisos europeos, está dentro de la red básica del corredor Atlántico y debe de estar en el 2030", aunque "a estas alturas" hay un tramo donde "no hay todavía una definición" y es "importante" que este año, cuando ya se llevan tres de retraso desde que se tenía que haber aprobado la declaración de impacto ambiental del tramo castellanomanchego, pueda estar aprobada esta última.

Para ello, tendrán que llegar a los consensos "necesarios" entre el Gobierno, Adif, y los gobiernos de Castilla-La Mancha y de los ayuntamientos "oportunos", y "a los acuerdos necesarios para que eso se pueda materializar y se pueda aprobar".

"A día de hoy, todavía no se puede ni analizar porque no están presentado los expedientes, mientras que eso no esté, pues podemos estar hablando de 2030, 2040 o 2050 y eso no puede esperar más", ha señalado.

CASTILLA-LA MANCHA

El foro cuenta con la presencia de dirigentes portugueses, madrileños o extremeños y, en concreto, con el director general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Rubén Sobrino, que ha indicado a los medios que el Corredor Sudoeste Ibérico forma parte del Corredor Atlántico, incluido a su vez en la red transeuropea de transporte que llega a toda Europa y que, en España, tiene dos corredores, el Atlántico y el Mediterráneo, a la vez que ha señalado que en el caso de Castilla-La Mancha "les pilla a los dos corredores".

"Por tanto las necesidades de Castilla-La Mancha en cuanto a infraestructuras del transporte afectan a ambos corredores", ha explicado, junto con que en este caso el foro está centrado en el Corredor Sudoeste Ibérico y acuden al mismo a seguir reivindicando con el Ministerio de Transporte la necesidad de infraestructuras de transporte con Castilla-La Mancha, como son las que tienen que ver con la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura, la autovía A-43 y las líneas de ferrocarril convencional que, a día de hoy, están en funcionamiento, pero que están siendo objeto de mejora.

Asimismo, la región castellanomanchega también acude a este foro para "reconocer" el trabajo que el Gobierno de España está haciendo en estos últimos cuatro años, y que se han conseguido "muy importantes avances", como los referidos al estudio informativo de la línea de Alta Velocidad en la provincia de Toledo, las obras de mejora que se están haciendo en la línea de ferrocarril convencional entre Mérida y Puertollano con la renovación del balasto o de las traviesas, o el proyecto de electrificación de esa vía.

También ha calificado como una "gran noticia" para Castilla-La Mancha, y también para Extremadura, el anuncio relacionado con la electrificación de la línea de ferrocarril convencional entre Madrid y Valencia de Alcántara, y ha subrayado que estas infraestructuras del transporte suponen un avance en la mejora del desarrollo económico y social de toda la región castellanomanchega, cuya parte oeste "tiene ese déficit de infraestructuras".

"Por tanto", ha aseverado, necesita que les lleguen para ese desarrollo y generar empleo y riqueza en zonas "tan importantes" como Talavera de la Reina, Puertollano, Almadén o Illescas, que "ya es un referente a día de hoy en el mundo logístico".

Respecto a la declaración de impacto ambiental en el tramo de Toledo, ha indicado que las fechas tiene que ser el Ministerio el que las diga, pero que están trabajando "conjuntamente", el estudio informativo "ya está terminado y alegado" por la parte del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, en el que hemos solicitado "mejoras".

Asimismo, ha destacado que, en ese sentido, el Ministerio está trabajando con estudios informativos complementarios "para dar una solución tanto en Toledo como en Talavera", dado que la opinión tanto del Gobierno de Castilla-La Mancha como de las poblaciones, "es importante a la hora de determinar el trazado que pasa por sus dos ciudades".