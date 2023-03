Problemas con la contratación del personal provocan cierre bibliotecas municipales Badajoz

Ep

De esta forma, lo ha avanzado la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, a preguntas de los periodistas, a los que ha explicado la nueva ley de Contratación hizo que se modificaran los contratos de este personal, que era temporal, algunos de los cuales con contratos de seis meses más otros seis aunque generalmente era de una duración de un año.

Así, las bibliotecas se encuentran cerradas y alguna "efectivamente" desde hace ocho o diez meses, aunque no todas han ido cerrando a la vez sino que ha sido a medida que iba terminando el contrato de ese personal, ha indicado, junto con que sí se mantiene abierta la cabecera del sistema bibliotecario, que lleva una gestión externa, que es la biblioteca de Santa Ana situada en el Casco Antiguo.

Del mismo modo, ha hecho hincapié en que se han pedido todos los informes a los distintos departamentos, y en que desde Cultura, cuando se han terminado los contratos, se ha pedido que este personal se vuelva a contratar, para lo cual están preparados todos los informes, han pasado el reconocimiento médico y le aseguran que en esta semana o la semana que viene "como muy tarde" dado que lo "único" que falta es firmar el contrato que los rubricarán, y se incorporarán.

En este punto, ha recordado que recientemente se han presentado actividades como los talleres de lectura para niños 'Libros como el viento' y que "incluso ya" habían programado encuentros con autores para mediados de abril, al hilo de lo cual ha resaltado que en esta semana o la semana que viene "seguro" abrirán sus puertas, y que ya en el próximo mes se tendrá un funcionamiento "absolutamente normal".

Sobre los trámites administrativos y, en este caso, la Ley de Contratos, ha incidido en que esta última ha "obligado" a cambiar los contratos, y en que se ha trabajado "para que tengan la normalidad, se vuelvan a incorporar, se vuelvan a abrir, y volvamos a leer, que es lo que nos gusta".

Al mismo tiempo y en relación a dicha ley, ha aseverado que no solo afecta a la Concejalía de Cultura, "es más, no solo le afecta a Badajoz", a la par que ha apuntillado que esta normativa no la han aprobado ni decidido en el ayuntamiento, y que se dijo que se iban a cambiar los contratos y que iba a ir "a mejor", pero que "a veces" no es de este modo y "en ciudades como Badajoz es verdad que ha tenido unos trámites más lentos", pero "no ha sido solo" en la misma.

"Todo lleva su procedimiento, hay que esperar y afortunadamente se va a solventar", ha destacado Morcillo que, asimismo, ha indicado que el 'Bibliobús' "ahora mismo" no está funcionando, debido a un problema relacionado con un motor que está estropeado, ante lo cual se ha pedido la pieza del motor que viene de fuera, y están esperando a que se arregle.

Por último y a preguntas de los periodistas por si se plantean la externalización de la gestión de las bibliotecas, Paloma Morcillo ha reconocido que lo están viendo y hablando y que, por ejemplo, la Biblioteca de Santa cuenta con una gestión externa, y ello permite tener abiertos los fines de semana o por la tarde, o si hay un personal que está de baja se cubre, a la vez que ha apuntado que es un sistema de gestión "que hay que plantearlo" y que no lo descartan.