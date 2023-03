La ministra de Justicia visitará el próximo 27 de marzo los nuevos juzgados de Badajoz

Ep.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, visitará el próximo lunes 27 de marzo el nuevo Palacio de Justicia de Badajoz, situado en la Ronda Norte de la capital pacense, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press.

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, a preguntas de los periodistas, ha tachado de "curioso" que se entere por la prensa de esta visita, ya que no les han comunicado ni les han notificado esa visita.

En cualquier caso, ha apuntado que no podría acudir a esta visita ya que ese día se celebra pleno ordinario en el Ayuntamiento de Badajoz, tras lo que ha reclamado al Ministerio de Justicia que "termine la obra y que luego venga si quiere y la inaugure, y estaremos allí, estaremos todos felices, pero hasta que no esté finalizado no tiene sentido".

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en la presentación del Plan de Viviendas Protegidas de la Inmobiliaria Municipal de Badajoz (Inmuba).