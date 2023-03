Amazon pide al Ayuntamiento Badajoz licencia para inicio actividad en Plataforma Logística

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha avanzado que la compañía multinacional Amazon ha solicitado al Ayuntamiento la licencia para iniciar su actividad en su centro de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, cuyas obras han concluido.

Así lo ha señalado el primer edil este martes a preguntas de los periodistas por los plazos y trámites para la implantación de dicho centro logístico de Amazon en la referida plataforma, a tenor de lo cual ha puntualizado que lo que ha terminado han sido los trabajos de construcción, así como que se ha concedido la licencia de finalización de la obra.

En este sentido, ha aseverado que a partir de ahí y "en principio" en el ayuntamiento consideran que cuando ellos quieran iniciar la actividad, que es cuando la empresa decida, podrían hacerlo, y que "es verdad" que se ha solicitado la citada licencia de inicio de actividad.

Sobre esta última, ha valorado que puede ser o no "necesaria" y que en el consistorio consideran que "no" lo "sería del todo", pero que "para garantizar que no haya ninguna problemática al respecto se ha solicitado" y se informará "exactamente igual en el mismo sentido" que en el caso del final de obra, el cual ha incluido los informes "favorables" de todos los servicios municipales afectados.

Por tanto, ha explicado Gragera, será la empresa la que en su planificación y en su decisión ya decida cuando iniciar a operar la planta o nave de Badajoz, a la vez que ha reconocido que están "muy contentos y muy satisfechos obviamente, como no podía ser de otra manera" ante el hecho de que "una gran multinacional haya elegido Badajoz y que haya culminado con éxito el proceso de construcción de su nave".

Respecto a si ha tenido contactos con la empresa, el alcalde ha hecho hincapié en que esos plazos los maneja la empresa y que es fruto de su planificación y su decisión empresarial, dado que es la compañía la que decidirá cuando empezará a operar desde ahí.

"Obviamente", al contar con una aceptación "positiva" para la ciudad, para el empleo y "sobre todo" para el posicionamiento de la capital pacense como centro logístico, el alcalde desea que sea "cuanto antes".

Un "deseo personal" que cree que comparten "muchos pacenses", según ha señalado en declaraciones a los medios a preguntas de los periodistas tras la presentación del cartel de la Semana Santa de Badajoz 2023.