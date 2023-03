PP Salvatierra seguirá "en la lucha" hasta que macrovertedero esté "totalmente enterrado"

El Partido Popular de Salvatierra de los Barros, con su presidente local y alcalde al frente, Abel Caro Díaz, ha asegurado que los 'populares' de esta localidad, los de toda la comarca afectada y los de la provincia de Badajoz, continuarán "en la lucha" hasta que el macrovertedero de residuos esté "totalmente enterrado" y "no tenga ninguna vía posible de instalarse en la comarca".

El PP afirma que "no vamos a bajar los brazos por el futuro de nuestra tierra y sus gentes, vamos a seguir en la lucha, demandando certezas y diciendo no, hasta que el proyecto del macrovertedero de residuos esté totalmente enterrado y finiquitado y no tenga ninguna vía ni ninguna posibilidad para instalarse en nuestra comarca ni en Extremadura".

De esta forma, Abel Caro ha respondido al comunicado y resolución de la Junta de Extremadura sobre la inadmisión de la solicitud de autorización para instalar lo que "eufemísticamente" llaman depósito de residuos, un rechazo que "únicamente pone fin a la vía administrativa del proceso de ubicación del macrovertedero, pues a la promotora aún le queda la vía contenciosa y judicial, con un plazo de meses para presentar recurso, para poder instalarse en Salvatierra".

El alcalde del PP añade que "no hay por lo tanto motivos para celebrar nada, pues este dictamen de la Junta, que no ha tenido más remedio que rechazar el proyecto ante el clamor de todo un pueblo, de toda una comarca y de toda una provincia y no por su propia iniciativa y voluntad, no paraliza definitivamente ni al cien por cien las intenciones de una empresa que ya había hasta adquirido terrenos para ubicarse en Salvatierra".

Por todo, Abel Caro ha señalado que Salvatierra de los Barros y todo su entorno "no van a bajar los brazos".

"No nos damos por satisfechos con este nuevo paso para evitar que un vertedero emponzoñe nuestro futuro y nuestro medio de vida, que depende en alto grado de los recursos naturales que nos ofrece la dehesa extremeña y que nadie, con intereses de dudosa legalidad, nos puede arruinar para generaciones", apunta.

Este rechazo se ha "llevado" y "justificado" también ante la Unión Europea, "para que no se apruebe el Pirex 2023-2030 que haría pasar la cantidad de residuos almacenables de 25.000 toneladas a 180.000, lo que sería la llave a que este proyecto de no instalarse en Salvatierra sí podría hacerlo en cualquier otro lugar de Extremadura, dado que el Pirex en el que se basa la Junta es el de 2016-2022 que estaba limitado a esas 25.000 toneladas únicamente".

De este modo, el PP de Salvatierra de los Barros subraya que va a continuar "dando voz a todos los vecinos de la localidad, hasta que la empresa no tenga ningún resquicio ni ningún clavo al que agarrarse para poner en marcha un macrovertedero que no traerá en forma alguna prosperidad ni desarrollo a nadie en la comarca".