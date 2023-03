Seiasa inicia la licitación de la modernización energética en la zona regable del Zújar

El Consejo de Administración de Seiasa, celebrado el pasado 28 de febrero, ha acordado autorizar el inicio de la licitación para la adjudicación del contrato de ejecución de obras del proyecto de modernización energética a través de solar fotovoltaica en la zona regable del Zújar (Badajoz), que cuenta con un presupuesto de 4.516.007,04 euros (IVA no incluido).



Esta actuación se enmarca en la Fase I del 'Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos' incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, y comprende la modernización energética de las estaciones elevadoras de los sectores VIII-1 y IX-X de la zona regable, a través de la ejecución de dos plantas fotovoltaicas, de las que se beneficiarán 7.240 regantes.



El objetivo principal del proyecto es el ahorro energético en unas instalaciones ya modernizadas que actualmente permiten regar 20.695 hectáreas de regadíos sostenibles en los términos municipales de Villanueva de la Serena, Don Benito, Medellín, Mengabril, Valdetorres, Oliva de Mérida, Villagonzalo, La Zarza y Alange, en Badajoz.



A esta actuación, hay que sumar una segunda, cuyo convenio con los regantes se firmó el pasado mes de enero en el marco de la Fase Il del 'Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos', por la que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de Seiasa, ha activado una inversión de 8,3 millones de euros en la misma zona regable, que permitirá ejecutar un proyecto puntero de digitalización del sistema de riego mediante telecontrol de última generación adaptado a 5G.



Así, en conjunto, el MAPA, a través de Seiasa, va a destinar un total de 12.895.487 euros (IVA no incluido) del Plan de Recuperación a obras de modernización de regadíos en la Comunidad de Regantes del Canal del Zújar, informa en nota de prensa el ministerio.



Las obras del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos están financiadas por fondos Next Generation de la Unión Europea y su carácter público-privado supone que la aportación pública será de un máximo del 80 por ciento del coste de los gastos elegibles, mientras que las comunidades de regantes y usuarios objeto de la actuación aportarán el resto.



Finalmente, en el conjunto de Extremadura, el MAPA, hasta la fecha, tiene programada una inversión, a través de Seiasa, de 60,82 millones de euros en materia de modernización de regadíos con cargo al 'Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos' del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



Y, en este marco, están previstas 11 actuaciones, en concreto, tres en la Fase I, por valor de 27,13 millones de euros y 8 en la Fase II, por 33,70 millones de euros (IVA no incluido).