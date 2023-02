La comparsa El Vaivén resulta ganadora del Gran Desfile de Carnaval de Badajoz 2023

La comparsa El Vaivén de la capital pacense ha resultado ganadora del Gran Desfile del Carnaval de Badajoz, celebrado este pasado domingo con 51 comparsas, 18 grupos menores y 35 artefactos que reunieron a casi 10.000 participantes.



Asimismo, del segundo al quinto premio en la categoría de comparsas han recaído en Los Lingotes, Los Tukanes, Los Colegas y Donde vamos la liamos, mientras que los 20 accésit han distinguido a Wailuku, Los Mismos, Moracantana, Umsuka Imbali, Caribe, La Bullanguera, Dekebais, La Pava And Company, Lancelot, Aquelarre, Vas como quieres, Las Monjas, Los Pirulfos, Caretos Salvavidas, Cambalada, Balumba, Achiweyba, Los Makumbas, Achikitú y Los de Siempre.



En Estandarte Fijo, los ganadores han sido Achikitú, Moracantana, Caretos Salvavidas, La Pava and Company y El Vaivén, mientras que en Estandarte Móvil han sido Umsuka Imbali, Los Colegas, El Vaivén y Caribe y Los Mismos.



Asimismo, en los Grupos Menores se han hecho con los ocho premios Los Arrebujados, Baluarte Carnavalero, La Peña de los 3 cubatas, Los de Siempre, Chalchimpapas, Dekefuists y Carnavalitis, No me toques las boliñas y Los Puretas de la Conga y Los últimos Manolitos.



Finalmente, en cuanto a los Artefactos los premios han sido Mascachapas;, Aprisa y Corriendo, El Gallinero, Pues Anda que tú y Deskarria2, Trimoto, Sal si Puedes, Los Loleros, Lokuralita y Loquehacostado.