PSOE Badajoz critica que se haya tardado 14 meses en licitar estación bombeo de San Roque

Ep

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha recriminado al equipo de gobierno que no puede "sacar pecho" tras haber tardado 14 meses en licitar la estación de bombeo de San Roque desde que contó con presupuesto.

Y es que, para el PSOE, "no solo ha sido un problema de no tener claras las prioridades de la ciudad, sino que tampoco han medido los tiempos", dado que si lo hubieran licitado en septiembre de 2022 este próximo verano habrían desaparecido los olores, pero "no va a ser así".

Algo que habrían podido hacer porque ya se aprobó el presupuesto para reformar la estación de bombeo norte en el Plan de Impulso de 2021, ha añadido.

El entonces concejal de Aguas, según recuerdan los socialistas en nota de prensa, vaticinó que estaría terminada en 2022 y "con un poco de suerte estará lista en el mejor de los casos en octubre/noviembre de 2023", tras lo que han expuesto que se ha tratado de una "mala" gestión donde la dilación en el tiempo "no tiene justificación alguna".

Del mismo modo, el PSOE ha recalcado que el problema de hedores en esta zona de la ciudad "lleva 21 años, no es de ayer", y ha recordado que ya en 2017 la Junta de Extremadura inspeccionó la zona, a petición de varias asociaciones de vecinos de Badajoz, determinando que el problema de los olores no eran los arroyos, sino las estaciones de bombeo.

"Pues parece que cinco años después esa es la prioridad teniendo remanente del que presumir, el Ayuntamiento de Badajoz saca a licitación el 'Proyecto de reestructuración de la estación de bombeo de Ronda Norte', con siete meses de ejecución por 1,4 millones de euros, 500.000 euros menos que en primer cálculo", ha precisado, junto con que los vecinos de Pardaleras y San Roque llevan años denunciando esta situación "y solo tras el resultado del análisis de la Junta el consistorio se dio por aludido".

"Aun así, han tardado cinco años en sacarlo a licitación", ha continuado, para referirse a los citados olores como "nauseabundos" en el puente y en el Revellín de San Roque y en la Ronda Norte con la carretera de Circunvalación.

Para el Grupo Socialista, "cuando no es la falta de planificación, de prioridades o de medir los tiempos buscando una mejor oportunidad, son los trámites administrativos los que hacen que el Ayuntamiento de Badajoz sufra un lastre de gestión".

"Y que eso sea así también es irresponsabilidad de este gobierno con un alcalde tránsfuga al frente", ha concluido.