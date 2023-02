El socialista Juan Carlos Prieto, nuevo alcalde de Alburquerque hasta próximas elecciones

Ep

El concejal socialista Juan Carlos Prieto ha sido designado en la tarde de este jueves como alcalde de la localidad pacense de Alburquerque, cargo que ya ostentaba en funciones, hasta las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.



Juan Carlos Prieto ha reafirmado que asume "por compromiso, por coherencia y por responsabilidad" la Alcaldía de esta localidad pacense, tras la dimisión del anterior alcalde, Manuel Gutiérrez el pasado 26 de enero, debido a la situación financiera de las arcas municipales.



Ahora, los concejales del PSOE e Independendientes por Alburquerque (IPAL) han llegado a un acuerdo "en el último minuto" para que Juan Carlos Prieto ostente la Alcaldía hasta las próximas elecciones municipales, y así lo han anunciado en la tarde de este jueves en una rueda de prensa conjunta previa al pleno extraordinario que en el que se ha elegido nuevo alcalde para la localidad.



En su intervención en la rueda de prensa, el alcalde saliente, Manuel Gutiérrez (de IPAL) ha explicado que "después de varios días de negociaciones" y de una "mañana bastante ajetreada" por las "dificultades" para nombrar un nuevo regidor, finalmente "en el último minuto hemos logrado alcanzar un acuerdo".



Manuel Gutiérrez ha explicado que de acuerdo a la Ley Electoral, habría dos candidatos posibles para ser elegidos alcaldes, como son el cabeza de lista de PSOE, Juan Carlos Prieto, y el número dos de IPAL (una vez descartado el alcalde saliente), Alicia García, pero la candidata de IPAL ha renunciado a esa posibilidad.



El ya exalcalde ha explicado que en el grupo IPAL "nadie quiere dar el paso adelante para ser alcalde", una decisión "muy respetable" debido a la "situación muy difícil" que atraviesa el Ayuntamiento de Alburquerque, con una "gestión muy dura".



"En este momento nadie quiere tomar la Alcaldía de Alburquerque, ni asumir esa responsabilidad, es comprensible", ha considerado Gutiérrez, quien ha señalado que Juan Carlos Prieto es "la única persona que estaría dispuesta a dar el paso".



Por este motivo, en la votación que se ha celebrado posteriormente en el pleno extraordinario, al que únicamente han acudido los siete miembros del equipo de gobierno, todos ellos han votado abstención, de tal forma que, según establece la ley electoral, al no existir ningún candidato con mayoría absoluta, automáticamente ha quedado proclamado alcalde Juan Carlos Prieto, debido a que pertenece a la lista más votada en las últimas elecciones municipales de 2019.



EVITAR UNA GESTORA AL FRENTE DEL AYUNTAMIENTO



Manuel Gutiérrez ha explicado los miembros del equipo de gobierno han tomado "por responsabilidad y compromiso con el pueblo de Alburquerque", a pesar de que en la situación actual, lo que les "pide el cuerpo" a todos es irse a casa, pero el objetivo es evitar que una gestora tome las riendas del ayuntamiento, ya que ésta estaría formada por los concejales del grupo no adscrito, que son "los responsables de todos los problemas habidos y por haber que hay en el ayuntamiento", ha lamentado Gutiérrez.



"No queremos que eso ocurra, y por eso hemos tomado una decisión y vamos a tirar para adelante hasta el mes de mayo, todos juntos, como hemos estado estos meses anteriores", ha reafirmado el alcalde saliente.



Por su parte, el nuevo alcalde de Alburquerque, Juan Carlos Prieto, ha reafirmado que los siete concejales del equipo de gobierno han dado este paso "por compromiso, por coherencia y por responsabilidad" con la localidad, y por este motivo quieren llegar hasta mayo.



Finalmente, el exalcalde Manuel Gutiérrez ha querido dejar claro que la situación en Alburquerque "tiene un problema muy importante heredado de hace 25 años", provocado por una gestión "horrorosa y bochornosa", y que tiene "una ruina integral que afecta a todas las estructuras y a todos los niveles de la vida y del Ayuntamiento de Alburquerque".