PP Badajoz: La "intervención" es la "única solución" en el Ayuntamiento de Alburquerque

El Partido Popular en la provincia de Badajoz ha apuntado la "intervención" como la "única solución" ante la actual situación del Ayuntamiento de Alburquerque, en relación a lo cual ha advertido que "viene motivada" por el PSOE y que "para intentar ellos lavarse las manos intentan buscar soluciones raras, rápidas y que no tienen sentido" mediante una subvención de la Diputación de Badajoz.

El presidente del PP en la provincia de Badajoz, Manuel Naharro, ha remachado acerca de su situación de este último que "para que a nadie se le olvide nace del propio PSOE", cuando "presentó en las últimas elecciones a (Ángel) Vadillo y a Marisa Murillo bajo sus siglas y no solo los presentó, sino que premió a Marisa Murillo con un puesto de diputada en la Diputación de Badajoz".

En este sentido, ha añadido que los 'populares' han ido asistiendo "atónitos" a "muchas" de las cosas que han ido ocurriendo, como la moción de censura - que apeó del poder a la entonces alcaldesa María Luisa Murillo-, o cómo no se completaban los concejales.

También se ha referido a cómo desde el Gobierno central y desde los propios senadores y diputados socialistas, "impiden" la intervención por parte del Ministerio de Hacienda del Ayuntamiento de Alburquerque, reiteerando que es "la única solución que hay para la viabilidad de dicho municipio", a la vez que ha considerado que "el último capítulo ya sobrepasa todas las líneas" y que esperaba que no lo iba a ver.

De este modo, Naharro ha hecho hincapié en que el Partido Socialista, dentro de sus instituciones y en este caso la Diputación de Badajoz "ha dejado caer a un alcalde" que se hizo cargo de la gobernabilidad del Ayuntamiento de Alburquerque en un momento donde no cree que "sea plato de buen gusto" para ningún regidor gobernar en un consistorio "en esas circunstancias", y en que "lo ha dejado caer para buscar la solución a los 10 días o menos".

En este sentido, ha detallado que la "solución" consiste en darle la citada subvención al Ayuntamiento de Alburquerque para acometer la obra por la que ha sido condenado el "propio" alcalde a pagar una multa de 1.000 euros cada 20 días hasta que se solucione la situación, y que "la encuentra ahora" para que el consistorio alburquerqueño "vuelva a cambiar de signo y vuelva a ser gobernado por el Partido Socialista".

"Hemos vuelto a ver que, dentro de las instituciones, el PSOE las utiliza como un cortijo, el cortijo extremeño", ha resaltado, para exponer que "cada vez está más claro" que el Partido Socialista gobierna la región "como un cortijo", puesto que "utiliza las instituciones solo para cuando los ayuntamientos afectados son de su signo", a la vez que ha recalcado que "el PSOE salva al PSOE", algo que "dentro de las instituciones no se puede hacer" dado que representan a "todos y cada uno" de los extremeños.

Al mismo tiempo, ha ahondado en que los trabajadores "aún" no han cobrado, tampoco los proveedores, y que les ha llegado información relativa a que, hasta el próximo día 19 de febrero, el Ministerio está "paralizando" la creación de un mecanismo para el rescate de este tipo de ayuntamientos, sobre lo cual reconoce que le "sorprendería" que "ahora sí encuentre la solución para Alburquerque", la cual "han ido negando durante los últimos meses".

INDIGNA A SUS PROPIOS CONCEJALES

Así, Naharro ha matizado que le resulta "sospechoso" que "ahora que ellos pueden otra vez gobernar el ayuntamiento ahora sí encuentren la solución", lo cual "no extraña ni indigna al PP", sino que también "indigna a sus propios concejales", después de que este martes se conociera que uno de los ediles del PSOE de los que entraron para intentar solucionar la situación de Alburquerque "abandona" la formación, "porque ha visto esta jugada y ha visto que es una jugada sucia y oscura", y ante la que ha pedido a los socialistas explicaciones porque los ciudadanos no entienden la postura que están tomando.

Y es que, como ha incidido, la situación de Alburquerque "viene motivada por ellos" y "ahora para intentar ellos lavarse las manos intentan buscar soluciones raras, rápidas y que no tienen sentido", recalcando que la "única solución" que los 'populares' ven para este municipio pacense "es la intervención, la luz y los taquígrafos, para ver realmente qué se ha hecho y qué gestión se ha hecho en ese ayuntamiento".

En este punto, Naharro ha añadido que hay más municipios en la provincia pacense que se encuentran en un situación "muy similar" y que cree que después de las elecciones de mayo "saltarán por los aires, como ha saltado el Ayuntamiento de Alburquerque".

Junto con ello, se ha referido en concreto a Puebla de Alcocer, que tiene una situación económica "también desastrosa" y un Plan de Ajuste aprobado hace unos meses por un importe de deuda de casi 4 millones de euros para un pueblo de 1.000 habitantes.

Sin embargo, "curiosamente" las medidas de ese plan, que van a ser "muy duras", entrarán en vigor en el segundo semestre de 2023, cuando las elecciones son el primer semestre por lo que "lo han dejado" para después de las mismas, "no vaya a ser que los ciudadanos se den cuenta y nos los voten".

Por todo ello, Manuel Naharro ha concluido que este tipo situaciones, como la que se ha dado en Alburquerque, "deja claro el verdadero interés y vocación de servicio que tiene el PSOE" que "solo arregla sus cosas" y "solo ofrece salidas dentro de los despachos para los suyos".

Para el PP, "por este tipo de cosas tiene que haber un cambio político en Extremadura, por este tipo de cosas no quiere Vara debatir con Guardiola. Porque el socialismo no quiere luz ni taquígrafos ni confrontación dentro de las reglas del juego democrático" y, su partido va estar para ayudar al pueblo de Alburquerque en todo lo que pueda y "vigilante" para que "no se hagan este tipo de tropelías".