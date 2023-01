Gragera dice que no descarta retomar el acuerdo de equiparación salarial con Policía Local

Ep

Ante la posibilidad de retomar dicho acuerdo de equiparación salarial, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha ahondado en que en dicho cuerpo se tiene establecido una "bolsa" de servicios extraordinarios y que existe la posibilidad de poder hacer "esos servicios de refuerzo", para que "todos estemos más tranquilos y estemos bien".

En relación a esta bolsa de servicios y el pago de los atrasos, el primer edil ha expuesto igualmente que tendría que verlo, pero que "prácticamente" todo lo que estaba pendiente está abonado, y que los correspondientes a 2022 y 2021 "seguro que no" faltan, dado que el pasado año "prácticamente no se han hecho servicios extraordinarios", por lo que los que puedan quedar pendientes serán "algunos" que "por algún motivo no se hayan tramitado en tiempo y forma, pero será de manera absolutamente circunstancial".

Sobre 2021, ha sumado que tendría que comprobarlo, y que "obviamente" van a pagar "hasta el último céntimo del último servicio que los policías hayan prestado, porque lo han prestado" y "una vez que un policía trabaja, a un policía se le paga"

Junto con ello, ha pedido "un poco de cordura, un poco de tranquilidad" y, "sobre todo", que si se quiere llegar "a buen puerto" en un acuerdo que beneficia "a todo el mundo" y "especialmente" a la ciudad, que lo hagan "por los cauces oportunos".

Respecto a la situación de la Policía Local y las quejas en relación a los asuntos propios o los servicios extraordinarios desde la Asociación de Policías Locales y Bomberos de Badajoz (Aspolobba), que reclama que se retome el acuerdo de equiparación salarial, Gragera ha reconocido que le gustaría que todas las conversaciones que se mantuvieran con los sindicatos, "con todos", fueran "directas" con ellos y no a través de los medios.

Así, no ha recibido "a día de hoy todavía una sola llamada de Aspolobba" pidiéndole una reunión, sobre lo cual ha sostenido que "eso es lo primero", y que en segundo lugar respeta las reivindicaciones sindicales y "de hecho" llegado un momento se firmó el citado acuerdo de equiparación, aunque "también es verdad", y lo ha dicho en los últimos meses, "que las circunstancias en el Ayuntamiento de Badajoz han cambiado".

"No por mi situación personal, sino porque el Ayuntamiento de Badajoz ha tenido y está haciendo frente a un incremento salarial del 4 por ciento de todos los trabajadores municipales", ha señalado, junto con que, además, se ha llegado a un acuerdo general para instaurar el nivel 3 de la carrera profesional, que "afecta a la totalidad de los trabajadores municipales una vez que lleguen a determinado nivel".

De este modo, ha valorado que esa respuesta "uniforme y general" para todos los trabajadores municipales la han dado, así como que, independientemente de eso, cualquier reivindicación sindical le parece "bien", pero ve que el "cauce oportuno" para poder "encauzarlas" es hablar con el alcalde y la corporación y sentarse, "y no utilizar, con todos los respetos, los medios como altavoz" cuando "ni quisiera" él mismo ha recibido a día de hoy una "sola" llamada de dicho sindicato para pedirle una reunión.

Para Gragera, "estas no son las formas, no son las maneras de hacer las cosas" y que entre personas "razonables", y cree que "todos somos razonables", pueden alcanzar acuerdos, "pero así no", reiterando que "no comparto los modos y las formas que están ahora mismo dándose, porque no he recibido una sola llamada de ellos pidiéndome una reunión en los últimos meses",

Del mismo modo, Gragera ha agregado que sí que han hablado de manera "informal" y que se ha dicho "hasta dónde se podía, hasta dónde no se podía llegar, qué es lo que la corporación, el ayuntamiento iba a hacer", así como cuáles eran los compromisos que tenían adquirido en el consistorio y que les venían "impuestos" por los acuerdos sindicales a nivel nacional que iban a poner en marcha. Ya en este mes de enero, ha puntualizado, se ha implementado el 2,5 por ciento de incremento retributivo en las nóminas de todos los trabajadores municipales.

A este respecto, ha resaltado que "obviamente" todo ese incremento de fondos hace que el margen de negociación sea "cada vez menor", pero que están dispuestos a hablar, pero "en unos términos razonables y, sobre todo, con buena fe".

De este modo, e interpelado por si le pidiesen ese encuentro, ha apuntillado que, igual que se reúne con quien se lo pide, ha hecho lo propio con ellos cuando se lo han solicitado, aunque "es verdad" que la situación a día de hoy "no es la que había hace un año, prácticamente".

En este punto, ha recordado que, desde el 1 de enero de 2022 al 1 de enero de 2023, los empleados municipales han visto aumentado su salario un 6 por ciento, lo cual "obviamente va a costa de los márgenes negociadores que tiene el ayuntamiento" y ante lo que ha matizado que, "por responsabilidad", tienen que mantener un equilibrio presupuestario.

Además, ha entendido que ante un incremento del 6 por ciento anual, "como se ha trasladado y se ha hecho", habrá gente que piense que no es suficiente, pero cree que es un "esfuerzo importante" el que ha realizado el ayuntamiento con todos sus trabajadores.