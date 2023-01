El Canal de Zújar recibe una inversión de casi 13 millones para su modernización

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de SEIASA, va a destinar un total de 12.895.487 euros (IVA no incluido), del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a obras de modernización de regadíos en la Comunidad de Regantes del Canal del Zújar, en la provincia de Badajoz.



Así pues, a la actuación que ya estaba prevista en la Fase I del "Plan para la mejora y eficiencia de la sostenibilidad en regadíos" del PRTR, por valor de 4.516.007 euros (IVA no incluido), se añade una segunda, correspondiente a la Fase II, que supondrá una inversión de 8.379.480 euros (IVA no incluido).



En concreto, para formalizar este nuevo compromiso, se ha firmado este miércoles, en Don Benito, un convenio entre el presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero, y el presidente de la Comunidad de Regantes del Canal del Zújar, Miguel García Serrano, que ha contado con la presencia de Isabel Bombal, el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Alejandro Mendoza, y la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García Bernal.



Ante los presentes, Bombal ha destacado el "notable esfuerzo" inversor del Gobierno de España para impulsar el regadío sostenible en Extremadura, ya que son un "instrumento clave para mejorar la rentabilidad y competitividad" del sector agroalimentario y contribuir al desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, según informa el Ministerio en una nota de prensa.



La directora general ha apuntado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene previsto ejecutar, en los próximos cinco años, 11 nuevas actuaciones de modernización de regadíos en Extremadura a través del Plan de Recuperación, que supondrán una inversión de 60,82 millones de euros, y 2 adicionales mediante el convenio ordinario con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), que en su conjunto van a contar con 110 millones de euros, la mayor inversión realizada hasta la fecha.



MÁS DE 7.000 REGANTES Y 20.000 HECTÁREAS



La actuación prevista en el convenio consiste en la ejecución de un proyecto puntero de digitalización que permitirá modernizar el sistema de telecontrol existente, adaptándolo a las nuevas tecnologías como el 5G.



Al mismo tiempo, se sustituirá un elevado número de válvulas hidráulicas contadoras para mejorar el control y la medición del consumo de agua, lo que posibilitará que los usuarios puedan dosificar mejor el riego, para adaptarlo a las necesidades de los cultivos y a las tarifas eléctricas más económicas.



Esta actuación beneficiará a 7.240 regantes que cultivan 20.695 hectáreas de maíz, tomate, olivar y frutales en los términos municipales de Villanueva de la Serena, Don Benito, Medellín, Mengabril, Valdetorres, Guareña, Oliva de Mérida, Villagonzalo, La Zarza y Alange.



Mientras, la actuación prevista en la Fase I del PRTR comprende la modernización energética de las estaciones elevadoras de los sectores VIII-1 y IX-X de la zona regable, a través de la ejecución de dos plantas fotovoltaicas, con el objetivo de disminuir la dependencia energética de las energías convencionales y mejorar la sostenibilidad ambiental y económica de las instalaciones de riego de la Comunidad de Regantes del Canal del Zújar.



Las obras del "Plan para la mejora y eficiencia de la sostenibilidad en regadíos" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, están financiadas por fondos Next Generation de la Unión Europea y su carácter público-privado supone que la aportación pública será de un máximo del 80 % del coste de los gastos elegibles, mientras que las comunidades de regantes y usuarios objeto de la actuación aportarán el resto.