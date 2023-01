Diputación promociona productos certificados de la provincia en su stand en Madrid Fusión

La Oficina de Promoción Turística de la Diputación de Badajoz participa desde este lunes, 23 de enero, al miércoles 25 en la XXI edición de Madrid Fusión que se celebra en las instalaciones de Ifema en Madrid, donde cuenta con un stand propio en el que se promociona el turismo y los productos con Denominación de Origen e Indicación Geográfica Protegida de la provincia.

Así pues, durante estos tres días, el stand de la institución provincial ofrece de 13:30 a 15:30 horas degustaciones de tapas elaboradas por Rocío Maya Díaz, del restaurante 'La Taberna de Noa' de Fuentes de León, con productos certificados de la provincia.

En concreto, algunas de estas tapas son "petardo" de masa wonton relleno de guiso de piernas de cordero IGP Corderex y una tierra de migas extremeñas; flor salada extremeña con tartar de lomo bajo de ternera IGP Ternera de Extremadura, mayonesa de aceite D.O. Monterrubio y texturas de este mismo aceite; ravioli de lomo ibérico relleno de jamón ibérico Dehesa de Extremadura, setas y queso con D.O. La Serena; o pastel de cabrito IGP Cabrito de Extremadura, salsa de vino tinto D.O. Ribera del Guadiana, hierbas del monte y aire de miel.

Además, también del 23 al 25 de enero de 11:00 a 13:00 horas tienen lugar charlas técnicas sobre corte de jamón a cargo de Jesús González León y una masterclass de vinos Ribera del Guadiana, a cargo de Carlos Jesús Vivas.

Cabe destacar que Madrid Fusión es un "gran escenario" en el que se puede conocer la mejor gastronomía del mundo. Este año celebra su XXI edición con el lema 'Gastronomía Sin Límites', con la participación de cocineros como David Muñoz, Ángel León, Quique Dacosta o Joseph Roca, según informa la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.