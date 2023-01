PP pide dimisión del alcalde de Alconchel por "mentir y falsear" respecto proyecto minero

Ep.

El Partido Popular de Badajoz ha pedido este viernes la dimisión del alcalde de Alconchel, el socialista Óscar Díaz, por "mentir" y "falsear" respecto al proyecto minero en esta localidad, así como por "ocultar" información a los ciudadanos en relación al mismo.

Para el PP, en el "fondo" de este asunto hay dos alcaldes que "están mintiendo", el de Alconchel y el de Olivenza, en plenos del pasado 30 de noviembre cuando han dicho que "no existe" la estimación del recurso de la minera, en la que "el archivo de la mina de Alconchel y de la comarca de Olivenza del que ambos regidores presumieron se levantaba".

"Desde el mes de marzo de 2022 se ha levantado el archivo de la posible construcción de esas minas en la comarca de Alconchel y de Olivenza, y estos alcaldes no solo lo han ocultado, sino que han mentido", ha señalado el diputado por Badajoz y portavoz de Presupuestos del Grupo Popular en el Congreso, Víctor Píriz, según el cual el regidor alconchelero "dijo textualmente" el 30 de noviembre en pleno a los compañeros del PP de la localidad: "no hay ningún proyecto en Alconchel".

Así lo ha expuesto Píriz, acompañado de la presidenta local del PP de Alconchel, Eli Correa, en una rueda de prensa en la sede del partido en Badajoz en la que han informado sobre el impacto de la mina que se quiere instalar en la localidad, y en la que el diputado ha sostenido que el alcalde de Alconchel debe dimitir porque "lo último que puede hacer un responsable público es mentir a sus ciudadanos".

"Quien miente en la vida pública se inhabilita para poder formar parte de ella", según Píriz, para quien esto "les suena" a Salvatierra de los Barros" y es "el mismo modus operandi que en el macrovertedero de Salvatierra" y "el mismo sistema" que utilizó el alcalde salvaterreño "por el que tuvo que dimitir: la mentira, la ocultación, cuando en el fondo van de la mano de la empresa y ocultan a todos que tienen agarrada esa mano y que la llevan adelante".

En este mismo sentido, Eli Correa ha explicado que Alconchel es un pueblo muy pequeño de 1.700 habitantes en el que conviven con la "problemática" de la "mala" gestión por parte del Grupo Socialista, que "mucho" les está recordando "últimamente" y "desgraciadamente" al caso conocido del macrovertedero de Salvatierra de los Barros.

PERJUICIOS DE LA MINA

Al respecto, ha apuntillado que el alcalde de Alconchel está en contacto con la empresa que pretende realizar una mina y en concreto varias a cielo abierto en la comarca de Olivenza, donde comienzan terminando en Jerez de los Caballeros, tras lo que ha matizado que se trata de una mina que conlleva "muchísimos perjuicios" para el medio ambiente, además de "terminar" con los recursos naturales que tienen allí como la dehesa, y de contaminar el cielo y la "poca" agua de la que disponen en la zona.

Además, ha detallado como un dato "muy importante" que la balsa de lodos tóxicos está prevista a "muy pocos metros" de las primeras viviendas de la localidad, algo que "parece importarle poco" al regidor socialista dado que lleva este "megaproyecto" minero en su programa electoral desde 2015 - 2019, apareciendo en varios medios de comunicación hablando "favorablemente" de dicho proyecto.

En 2018, ha puntualizado, envía informes "positivos" de compatibilidad urbanística y valoración ambiental "con numerosas irregularidades", de las cuales "se hace eco" una plataforma que se ha creado en Alconchel, Comarca de Olivenza y Alconchel sin minas, a la vez que ha expuesto que cuando "todo esto sale a la luz" en 2019 el alcalde realiza diversas campañas políticas "para desacreditar a la plataforma que lo único que hace es informar del verdadero proyecto, de las verdaderas consecuencias".

UN ALCALDE QUE "MIENTE MUCHO"

Para Eli Correa, el alcalde "no se queda ahí" y "miente mucho" puesto que en 2019 en uno de los plenos dice que se muestra "neutral contra la minería, que no está a favor ni en contra", pero un mes después acude al Salón internacional de la Minería donde presentan "oficialmente y formalmente" el proyecto de la mina de Alconchel; o "no quedando la cosa ahí" edita el Boletín número 84 con dinero "público" y donde "da publicidad a una empresa privada" y "miente" sobre la "gran mayoría" de los datos de dicho boletín.

"Lo hace sin contrastar para convencer a la población de que la mina es buena y de que es el único proyecto para salvar el pueblo de Alconchel", ha continuado, junto con que "miente también" en los sucesivos plenos de 2019, 2020 y 2021 en asuntos como el consumo de aguas, las explosiones, la balsa de lodos tóxicos o la toxicidad "real" de los residuos.

Según Correa, el alcalde "en ningún momento" proporciona información de las reuniones con la minera y las administraciones "y opta por mentir o ocultarlo", y "miente también" al promocionar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) Alconchel como destino 'Startligth' y cuando sale en defensa del patrimonio, puesto que las "devastadoras" consecuencias que tiene el megaproyecto no son compatibles con dicho destino ni con la promoción turística del pueblo.

Finalmente, "miente una vez más" el primer edil en los últimos plenos de 2022 cuando los compañeros del PP en Alconchel le preguntan por las novedades del proyecto minero, ante lo cual "no desvela" que la Junta de Extremadura le comunicó en el mes de marzo que el recurso de la empresa y el proyecto "continuaba adelante", en relación a lo cual ha sostenido que un regidor "que le miente a sus ciudadanos" o que "usa dinero público" para financiar y para darle publicidad a una empresa privada "no merece ser alcalde de Alconchel".

"Tiene que dimitir el señor alcalde porque Alconchel merece mucho más, merece un alcalde que mire por su pueblo y no un alcalde que esté constantemente mintiendo, constantemente engañando y constantemente ocultando información", ha expuesto Correa, mientras que Víctor Píriz ha remachado que "en el fondo de todo está la mentira", el "engaño" y "la ocultación", "ADN por lo que se ve últimamente de los alcaldes del PSOE".

Píriz, que se ha referido a la visita a las obras para la apertura temporal del trazado alternativo a la N-523 que este viernes "toca inaugurar un semáforo para vergüenza y ridículo de este gobierno", ha sostenido que "ya está bien de tomar por parte del socialismo Extremadura como su cortijo".

Correa ha concluido al ahondar en que la postura del PP en relación a este proyecto es que quieren "transparencia", que se les cuente "todo" y no sea una plataforma de ciudadanos la que tenga que hacer el trabajo que debe acometer el alcalde, como es informar al pueblo de los papeles y la documentación que llega.