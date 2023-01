PSOE Badajoz pide a Cs que expulse a sus ediles y "fulmine" a su grupo municipal

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido a Ciudadanos que expulse a sus ediles, "que realmente ya no son suyos", y que "fulmine" así a su grupo municipal en el consistorio y, "vayan más allá de las palabras".

Para el portavoz socialista, "la unión de partidos está consumada pero no comunicada" y, si no les expulsan de Ciudadanos, estos concejales aparecerán en la lista del PP antes de que concluya la legislatura "y la ignominia no podrá ser peor".

Sobre ésto, ha considerado que "ahora solo guardan las apariencias dentro de una gran incoherencia" y que si Cs no lo hace "demostrará falta de autoridad y será cómplice necesario de la infamia realizada".

Respecto al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, - que recientemente ha causado baja en Cs para afiliarse al PP, partido con el que se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales de mayo - Cabezas ha dicho que "no solo Gragera ha incumplido con su transfuguismo" el acuerdo inicial de Cs con el PP de turnarse en el cargo de alcalde, "despreciando a su partido de origen que ahora no tiene regidor de su signo", sino que los cargos de confianza de Ciudadanos trabajan "ahora" para el PP.

Asimismo, ha matizado que "todo es un mamoneo, una farsa y un trágala que traspasa toda ética y que es corrupción con todas las letras", reclamando a Cs que expulse a sus ediles, "que realmente ya no son suyos y fulmine así el grupo municipal", algo que sería "un último servicio a la ciudad en esta legislatura".

Asimismo, ha explicado que "ahorrándonos dinero y parando a estos caraduras que se aprovechan de lo público en beneficio propio", ha dicho Ricardo Cabezas en una nota de prensa en la que ha señalado que Ciudadanos está en un proceso de primarias y que sus líderes tienen otras prioridades ahora mismo, pero que deberían dar "un golpe de timón" porque lo ocurrido en Badajoz "denigra la acción política".

Para Cabezaws, "no es suficiente con llamar tránsfuga al alcalde, ni con considerar corrupción su acción, es necesario parar esta cadena de descrédito a la institución municipal".