El alcalde de Badajoz : "No procede" recibir a Edmundo Bal en su visita a la ciudad

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha considerado que este martes "no procede" que reciba en calidad de primer edil al portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y candidato a liderar el partido como portavoz político, Edmundo Bal, con motivo de su visita a la capital pacense este martes, ya que se trata de "un acto de partido".



De esta forma se ha pronunciado Gragera, que hace unos días causó baja en Ciudadanos para afiliarse al PP, a preguntas de los periodistas ante la visita de su ya excompañero de partido Edmundo Bal, inicialmente prevista en Mérida y Cáceres y que también contempla Badajoz dentro de una visita a la región para presentar su candidatura a las primarias de Ciudadanos.



En ese sentido, Ignacio Gragera ha recordado que ya no pertenece a la formación naranja y que Bal "será seguramente muy bien bienvenido aquí a la ciudad, como aquí en Badajoz se recibe a todo el mundo".



Igualmente e interpelado por si no le va a recibir, ha replicado que es un acto de partido y que él ya no pertenece al partido, "con lo cual obviamente no tiene sentido", mientras que en relación a si le recibirá como alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera ha entendido que no es una visita institucional, sino enmarcada en unas primarias de unas candidaturas de un partido político, recalcando que "yo creo que no procede esa recepción".