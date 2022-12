PP de Zafra tacha 2022 de "pésimo" para la vida municipal y el desarrollo de la localidad

Ep

El portavoz del Grupo Popular (GPP) en el Ayuntamiento de Zafra, Juan Carlos Fernández, ha realizado este martes un balance de 2022 y la gestión del PSOE de José Carlos Contreras al frente del equipo de gobierno local en un año que, para los 'populares', ha sido "pésimo para la vida municipal y por lo tanto también para el desarrollo de todos los zafrenses".

Fernández ha indicado que ha sido el año en el que el alcalde "ha mentido en asuntos tan significativos" como el convenio con Promedio, que costará 1,5 millones al año, cuando dijo en el pleno que eso era "falso" y que sólo serían 200.000 euros; como en el pago de intereses de deuda, que cifró en 600.000 euros al año, y es "falso de toda falsedad", o como cuando indicó que hubo 1.000 guardias civiles en la Feria. "Falso de toda falsedad".

Para el PP zafrense, 2022 es el año en que siguen en "pésimo estado" parques y jardines y limpieza viaria; así como el año en el que se convenia con Promedio por 1,5 millones anuales, "cuando se podría hacer por 600.000 euros menos, y todo con tal de quitarse el problema de encima", han destacado en una nota de prensa en la que Fernández ha puntualizado igualmente que es el año en el que se caen los árboles y entran los insectos en las casas de los vecinos.

También es el año en el que Promedio subió las tasas de agua y basuras un 7 por ciento, "a pesar de la que está cayendo"; en el que "la sensación de inseguridad creció constantemente, diga lo que diga el alcalde"; y el año en el que se denuncian "graves deficiencias" en la Residencia de mayores, que afectan al personal y, "sobre todo", a los usuarios.

Dentro de este balance de 2022, el PP de Zafra también ha recordado que ha sido el año en el que el conflicto con la Policía Local sigue "enquistado" y en el que el alcalde y el PSOE no han apoyado que haya autovía Zafra-Jerez y "se conforman" con una carretera de tres carriles, además de ser el año en el que los 'populares' tuvieron que denunciar que los colegios estuvieron meses limpiándose por una empresa que no tenía contrato con el ayuntamiento.

Asimismo, este año que termina también ha sido en el que los socialistas al frente del ayuntamiento "vendieron a bombo y platillo la aprobación de una RPT que no dejan de rectificar, que no deja de ser reclamada, que es objeto de constante polémica". "El año en que los graves problemas de personal han continuado sin que el concejal del área apareciera por el ayuntamiento y tampoco fuera cesado. El año en que no se consiguió acabar con el pésimo ambiente en el ayuntamiento", ha resaltado.

Juan Carlos Fernández ha señalado además cómo en 2002 Zafra "sufrió la ocurrencia" de pedir la división del área para "disimular" que no apoya a la Plataforma del Hospital, ni pide las mejoras que hay que pedir, y que tampoco dotaron de medios para que las licencias urbanísticas se puedan gestionar "con agilidad".

La ciudad tampoco contará con nuevos Presupuestos Municipales, "es así desde 2019", y la concejala de Hacienda sigue al frente de la concejalía, como tampoco habrá polideportivo "porque el alcalde renunció a los fondos de la Junta previstos para este fin" o muchas instalaciones presentan desperfectos que no se arreglan.

MÍTINES EN ACTOS OFICIALES

Lo que sí ha tenido lugar en 2022, como a lo largo de toda esta legislatura, ha subrayado el portavoz del GPP de Zafra, "son los mítines en actos oficiales, en plenos y en toda ocasión que puede de un Contreras que piensa que el ayuntamiento es su cortijo y Zafra su finca", además de ser "el año en que usó los medios municipales para su 'Aló, alcalde'. Medios públicos para uso de su propaganda, aunque le salió el tiro por la culata".

"Mítines y propaganda sí", ha continuado, mientras 2022 concluye sin el matadero abierto, sin exposiciones comerciales en la Feria de Primavera por carecer de una ordenanza fiscal, de la que al día de la fecha no se sabe nada, además de ser el año en el que el alcalde no llegó a un acuerdo con los hosteleros y el festival de la tapa municipal dejó de organizarse, mientras algunas webs municipales siguen cerradas por falta de pago de unas cantidades "ínfimas".

"El año, en fin, de la dejadez generalizada. Del despropósito continuo. Pero todo lo que ha ocurrido en 2022 es consecuencia de los años de desgobierno socialista: inseguridad, falta de limpieza y decoro, falta de atención a los problemas de los ciudadanos, carencia de ideas para la Feria, o la incapacidad para disponer de presupuestos anuales", ha subrayado Juan Carlos Fernández, para quien "todo esto es la marca de un gobierno que va de fracaso en fracaso".

"Un gobierno como no se ha conocido antes en Zafra: nunca, con ningún partido, se gestionaron tan mal los asuntos municipales", ha concluido.