El alcalde de Badajoz está "muy contento e ilusionado" tras formalizar su afiliación al PP

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, se ha mostrado "muy contento e ilusionado" después de que este pasado miércoles formalizara su afiliación al PP, un paso que "quería e iba a dar", tras tomar la decisión de dejar Ciudadanos para incorporarse a las filas del PP.



Así lo ha señalado Ignacio Gragera a preguntas de los periodistas este jueves en Badajoz, donde ha explicado que se ha afiliado al PP, por el que se presentará a la reelección a la Acaldía de Badajoz, una vez que se compromete con el proyecto.



Sobre su situación en el ayuntamiento como alcalde no adscrito, pese a estar afiliado al PP, Ignacio Gragera ha incidido en que los alcaldes son concejales y que, por lo tanto, su situación es de no adscrito. "Y a trabajar por la ciudad que es lo que todo el mundo quiere y desea y lo que yo tengo en la cabeza", ha señalado.



En clave de actualidad municipal, cabe destacar que el pleno del ayuntamiento previsto para este viernes, día 23, incluye en el orden del día dar cuenta del escrito relativo al paso a situación de no adscrito de Ignacio Gragera.



El alcalde ha hecho estas declaraciones tras recibir en el salón de plenos, acompañado del concejal de Deportes, Juancho Pérez, al Club de Natación Badajoz.