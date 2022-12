Concurso Murgas del Carnaval de Badajoz contará con 24 agrupaciones, una de ellas de Cádiz

Ep

El Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz contará en 2023 con 24 agrupaciones participantes, entre ellas una del Puerto de Santa María (Cádiz) en la primera vez que el certamen abre su participación a murgas de toda España.



Así, frente a las 14 murgas de la última edición del concurso, el próximo año serán 24 las participantes, de manera tal que se celebrará a partir del 6 de febrero y hasta el viernes 10 en el caso de la fase de preliminares, con cinco grupos por día, y de las que 15 murgas pasarán a las semifinales, que serán del lunes 13 al miércoles 15.



Un total de ocho grupos pasarán a la final del viernes 17 de febrero, frente a las seis del pasado concurso en el que, al ser 14 las participantes, se desarrollaron las semifinales "directamente", según ha aseverado el concejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez, el Carnaval, Fiesta de Interés Turístico Internacional se desarrollará del 17 al 26 de febrero del próximo año.



Sobre la procedencia de las murgas participantes en el concurso de adultos o Comba, ha detallado la gaditana 'El don Juan de tus detalles' del Puerto de Santa María, y que junto a las de Badajoz ciudad también se subirán a las tablas del teatro López de Ayala conjuntos de Olivenza como 'Los camballotas' o 'Los 3 W' que vuelven tras el "parón" del pasado año, de Valverde de Leganés como 'Los escusaos' o de La Garrovilla 'Los novatos', que también son nuevos.



En relación a la participación de la murga del Puerto de Santa María, el edil ha reconocido que supone un "espaldarazo" al concurso y al Carnaval de Badajoz y que la declaración de interés turístico internacional "tiene que notarse en algo", a la vez que ha destacado que el concurso de murgas "crece", que también lo hacen las fiestas carnavaleras y genera "expectación e interés en otras ciudades de España".



También se ha referido al hecho de que la murga 'El don Juan de tus detalles' proceda de un lugar con una tradición carnavalera con "tanto arraigo" como es la provincia de Cádiz, y ha sostenido que el hecho de que decidan concursar en el Comba "es porque ven ya con buenos ojos que el Carnaval de Badajoz adquiere un nivel y una importancia".



De este modo, Francisco Javier Gutiérrez ha mostrado su satisfacción y ha esperado que, de cara a próximos años, en vez de una puedan ser "muchas más" de fuera de la región porque "lo que hace grande a un Carnaval y a un concurso no es solamente la participación local, sino la exterior".



Mientras y sobre el concurso infantil y juvenil de murgas, ha adelantado que vuelven las Aulas de Carnaval que busca impulsar la cantera de carnavaleros en la ciudad y que, en concreto, el concurso infantil está previsto para el 11 de febrero y el juvenil para el 16 de febrero, aunque la celebración de este último depende de que haya un número suficiente - entre cuatro y cinco - de murgas inscritas, por lo que de no alcanzarlo, las interesadas participarían en el certamen infantil.



DESFILE INFANTIL Y GRAN DESFILE DEL DOMINGO



Siguiendo con la programación del Carnaval de Badajoz, el viernes 17 de febrero se desarrollará el desfile infantil con 43 comparsas infantiles procedentes tanto de la ciudad, como de localidades de la provincia, mientras que el gran desfile del domingo 19 contará con 18 grupos menores entre los que se cuenta uno de Cartaya (Huelva); 35 artefactos, todos ellos de Badajoz, y 52 comparsas de Extremadura.



A este respecto, Gutiérrez Jaramillo ha señalado que en el caso de los artefactos y como novedad podrán desplazarse a las zonas carnavaleras "escoltados" por un vehículo "con gálibo", para poder moverse "libremente" por los espacios que se corten al tráfico que en esta ocasión estarán delimitados, mientras sobre el recorrido ha apuntillado que se procurará que en las zonas en las que se desarrolle el Carnaval no haya obras.