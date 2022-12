El Cupón Fin de Semana de la ONCE deja en Badajoz un Sueldazo de 2.000 euros al mes

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en Badajoz un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años en el sorteo celebrado este domingo, 18 de diciembre.



En concreto, el vendedor afiliado a la ONCE Manuel Juez Caro es quien ha llevado la suerte al barrio de San Roque con este Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, correspondiente a un bonocupón que ha vendido en su punto de venta situado en la puerta de IberCaja, en la Avenida Ricardo Carapeto, 33.



Manuel, desde que inició su actividad como vendedor en 1997, ha repartido varios premios, destacando el 1.400.000 euros en el sorteo de Cupón Diario en octubre de 2021, según ha destacado la ONCE en una nota de prensa.