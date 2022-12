Ayuntamiento Badajoz buscará recursos para garantizar consolidar del Puente de Cantillana

Ep

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha señalado que buscará los recursos "al menos" para garantizar la consolidación de la estructura del puente de Cantillana y la rehabilitación de la parte que se ha caído por los daños provacados por las fuertes lluvias de los últimos días.

A preguntas de los periodistas sobre el derrumbe parcial del puente tras el temporal y la crecida del río Gévora, Gragera ha reconocido que "es una pena y una lástima" para este Bien de Interés Cultural (BIC), que "merecería la atención de todas las administraciones".

"Y hasta ahora no los hemos tenido, pero que no sirva esto como excusa", ha remarcado, para avanzar que en la Junta de Gobierno Local de este viernes se ha planteado la situación y la posibilidad "al menos" de hacer un proyecto de estudio para consolidar la estructura y para rehabilitar la parte que se ha visto afectada por esta inundación, así como que van a buscar los recursos.

Sobre esto último, hay una memoria inicial que sitúa en torno a 350.000 euros la inversión, según les ha trasladado el concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, por lo que van a buscar los recursos "al menos para garantizar la consolidación de la estructura y la rehabilitación de la parte que se ha caído".

Sin embargo, ha afirmado que eso no arregla el "problema" del Puente de Cantillana, el cual necesita la colaboración de todas las administraciones porque una intervención integral supone varios millones de euros y el ayuntamiento, como ha insistido, "solo no puede, es imposible", por lo que ha hecho un llamamiento al resto de instituciones para que entiendan la necesidad de tener que invertir, "porque no es gastar, es invertir en la recuperación de ese patrimonio".

De este modo, ha solicitado a la Junta de Extremadura y al Gobierno su colaboración, igual que se hace con otros proyectos que tienen en colaboración y cofinanciación con otras administraciones, y ha agregado que el ayuntamiento asumirá "su parte", pero cree que el resto de administraciones tienen "el deber también y la obligación" de coadyuvar a que el Puente de Cantillana "no solo se consolide, sino que también se recupere".

NO ES DE TITULARIDAD MUNICIPAL

En este punto y sobre este histórico puente, Ignacio Gragera ha matizado que "aún a día de hoy no es de titularidad municipal", que estaba "en un limbo jurídico" y el consistorio "asumió hace relativamente poco la responsabilidad de inmatricularlo y hacerlo suyo".

No obstante, "todavía ese procedimiento no está finalizado, no está terminado, y por tanto el ayuntamiento todavía a día de hoy no puede actuar sobre él".

En cualquier caso, van a intentar "agilizar" y se ha dado orden también al servicio de Patrimonio para que agilice esta inmatriculación "que no es sencilla", y a partir de ahí y una vez que esté inmatriculado el consistorio actuará en la parte que le corresponde para garantizar la estabilidad de la estructura.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, en una comparecencia en la que ha hablado sobre los efectos del temporal.