La borrasca deja 67 inmuebles afectados y unas 120 familias perjudicadas en Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz ha cifrado en 67 los inmuebles afectados y entre 120 y 140 las familias afectadas por el paso de la borrasca Efraín en la ciudad.



Así lo ha señalado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, en una rueda de prensa acompañado del primer teniente de alcalde y delegado del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), Antonio Cavacasillas. Ambos han mantenido una reunión este viernes con el delegado de Pedanías, Alejandro Vélez, y los alcaldes pedáneos de los poblados más afectados con motivo de dicha borrasca, como los de Valdebótoa, Gévora, Sagrajas y Alcazaba.



En su intervención, Gragera ha ahondado en que en esta reunión ha tenido la oportunidad de conocer el número de viviendas, empresas, residencias afectadas en el conjunto de las pedanías de la ciudad de Badajoz.



Así, de los 67 inmuebles afectados, unas 25 son viviendas habituales, y el resto son o bien segundas residencias o bien explotaciones agrarias o empresas que se han visto afectadas, "principalmente" en el entorno de las Casas Aisladas de Gévora y la carretera auxiliar de Gévora.



Sobre esto último, Gragera ha recordado que el embalsamiento de agua ha provocado que muchas de esas empresas hayan sufrido "enormes pérdidas", por lo que han estado intentando acompañarles y ayudar en la limpieza y recogida de los enseres, y "sobre todo" en dar una prestación y un auxilio de asesoramiento en diferentes ámbitos.



En este sentido, ha remachado que lo que han hecho desde el ayuntamiento es poner el IMSS "desde el minuto uno" a disposición de las familias. El equipo de dicho instituto se ha desplazado a las diferentes pedanías para dar desde allí una respuesta a través de sus trabajadores sociales o educadores sociales, así como a través de convenios de colaboración suscritos con otras entidades como el Colegio de psicólogos que ha prestado atención psicológica a las víctimas.



Asimismo, ha querido agradecer a otras entidades como Cáritas que ha puesto a disposición sus recursos en Gévora para que los afectados pudieran pernoctar en las noches en las que no pudieran hacerlo en su vivienda; Cruz Roja; el Ejército; la Guardia Civil; el Colegio de peritos industriales e ingenieros técnicos de Badajoz; al de Psicológicos o al de Abogados, desde el que se está prestando asesoramiento jurídico a quienes lo necesiten a través del Servicio de orientación jurídica, en virtud de un acuerdo con el ayuntamiento.



También se han "volcado" todos los servicios municipales o empresas y particulares, mientras que el equipo de gobierno está "absolutamente sensibilizado con esta situación" y "desde el primer momento" el objetivo ha sido intentar que los vecinos volvieran a la normalidad, "cosa que es muy difícil" pero que han intentando y seguirán haciéndolo.



ZONA AFECTADA GRAVEMENTE POR EMERGENCIAS



"Nadie se ha quedado fuera, a todos hemos intentado ayudar y creo que a todos hemos ayudado, y por tanto hemos puesto todos los medios municipales a disposición de los ciudadanos como nos corresponde, como es nuestra obligación", ha recalcado el alcalde, que ha anunciado que este viernes ha pasado por la Junta de Gobierno la solicitud de declaración de zona afectada gravemente por emergencia que han realizado al Gobierno de España.



Así, ha indicado que este viernes se han anunciado una serie de ayudas, pero cree que esta zona debe ser declarada afectada gravemente para amplificar esa ayuda y cobertura y "sobre todo" acortar todos los plazos necesarios para ello.



Asimismo, la Junta de Extremadura ha anunciado una serie de ayudas por valor de 4 millones que, según la información que maneja, están dedicados a viviendas, algo que es "fundamental" e "importante", a tenor de lo cual ha adelantado que el consistorio de la capital pacense también va a ayudar porque es su "responsabilidad", y que se ha hablado con los servicios económicos y fiscales para que movilicen "los recursos que sean necesarios".



También con el IMSS para que realicen un estudio de cuáles son las necesidades que, desde el ayuntamiento, se pueden cubrir, las cuales no están cerradas, pueden ser ampliadas en lo sucesivo y se van a centrar en cuestiones "básicas" como vivienda, "nadie se va a quedar sin un techo bajo el que dormir"; o ropa, "todas las familias tienen el derecho a poder adquirir su propia ropa con cargo al Ayuntamiento de Badajoz, hasta el límite que se establezca por parte de los servicios municipales", tras lo que ha añadido que no se puede "tener a la gente de prestado" y "no es digno".



Otras cuestiones pasan igualmente por los enseres, sobre lo cual ha destacado que de la recogida, limpieza y retirada de los mismos se está ocupando el Servicio de Limpieza, también el de Pedanías, "desde el minuto uno" y que si no se han retirado algunos ha sido a petición de afectados por cuestiones como que los peritos todavía no han hecho la valoración de daños.



Por otro lado, Gragera ha citado la limpieza, Protección Civil se ha movilizado desde el pasado jueves para que acuda a los poblados a ayudar en las tareas de limpieza y desescombro, y también para particulares que necesiten adquirir productos de limpieza; así como que ya desde este viernes están trabajando todos los servicios y, en concreto, en ese decreto de ayudas y en configurar cuáles van a ser los productos y materias que puedan verse incluidas.



Así, el ayuntamiento va a habilitar un mecanismo "rápido" para entregar a los damnificados o perjudicados que ya tienen identificados un importe de dinero para que se lo gasten dentro de esos límites en esas líneas de ayuda, "y solo posteriormente" y una vez cubiertas esas necesidades el consistorio pedirá algún tipo de justificación, que será a través de tickets o facturas como ha ejemplificado el regidor, que ha recordado que están en coordinación con Delegación del Gobierno, la Junta o Confederación Hidrográfica del Guadiana.



En relación a esta última, ha pedido que haga un "esfuerzo especial" para intentar limpiar y adecuar todos los caminos que se hayan visto afectados y que pertenecen a Confederación, al ser tanto paso de salida y entrada de los poblados y también de explotaciones agroganaderas que necesitan seguir funcionando.



Gragera, que ha reconocido que no tienen "todavía" una valoración de daños porque los peritos de las diferentes compañías están en proceso de emisión de esos informes, ha abundado preguntado por una estimación del importe de las ayudas y cuándo podrían recibirse que se trata de un número aproximado de unos 120 afectados, y que son "números preliminares", teniendo en cuenta cuáles son los inmuebles afectados, por lo que, con una media aritmética de las unidades familiares podrían ser en torno a 120 o 140 y hasta 200 afectados "máximo".



Finalmente, no se ha atrevido a dar una cifra, aunque "desde luego" van a movilizar todos los recursos que sean "necesarios" y, a partir de la semana que viene, van a intentar adelantar el dinero, a la vez que ha abogado por la "complementariedad" de las ayudas porque "no sirve de nada" que las administraciones dispongan "dos partidas para lo mismo".