Gragera: "Creía en un proyecto, pero ahora mismo el que me ilusiona es el del PP"

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha reconocido después de que haya pedido la baja de Ciudadanos para ser candidato a la Alcaldía por el PP que "creía en un proyecto" y que "ahora mismo" el proyecto que le "ilusiona" y que cree que puede transformar este país, mejorarlo y cambiarlo es el del Partido Popular.

"La vida está hecha de etapas y a veces uno tiene que tomar decisiones, pero creo que eso es una razón absolutamente más que suficiente para justificar y para explicar el por qué", ha señalado a preguntas de los periodistas por cómo se siente después de que este miércoles se conociera que desde la dirección regional y la provincial del PP de Extremadura van a proponer al Comité Electoral Nacional la designación como candidato 'popular' a la Alcaldía de Badajoz al actual alcalde de la capital pacense, Ignacio Gragera.

Después de dicho anuncio, ha explicado, "mucha gente" cree que ha entendido el por qué, los motivos y las razones, "y si no las ha entendido las ha respetado" y le ha deseado "la mejor de las suertes", tras lo que ha aseverado que está "contento e ilusionado" porque se abre una etapa nueva, una etapa "diferente" y "apasionante" también para él mismo, por lo que ha insistido en que está "contento, alegre y feliz además de haber recibido también tantísimas muestras de apoyo".

En este punto e interpelado por si tiene previsto algún encuentro con afiliados, ha replicado que "obviamente" una vez que se ha realizado el anuncio debe y tiene que empezar a tener contacto también con gente del Partido Popular, con los afilados o con la gente más cercana y que, "más que un encuentro", ve que tienen que irse conociendo con aquellos a los que no conoce "todavía".

Y es que, ha dicho, "es verdad" que ya conoce a "bastantes" después de tres años y medio gobernando en el ayuntamiento, a tenor del acuerdo alcanzado en su momento entre PP y Cs.

"A partir de aquí igual que hago con todo el mundo, pues que me conozcan, que me valoren y sobre todo que me vean uno más con ganas de sumar al proyecto y con ganas de sobre todo de mejorar la ciudad", ha destacado Gragera, junto con que, después de este miércoles y el mencionado anuncio, está "contento e ilusionado" tras dar "un paso difícil", pero "ilusionante" y ante el cual tiene "el pleno convencimiento" de que hace "lo correcto".

"Tengo la conciencia absolutamente tranquila y estoy muy feliz de esta oportunidad que me han dado y además que creo que va a ser buena para la ciudad", ha continuado, "para dar una respuesta política unificada en la ciudad y para poder seguir transformando Badajoz y por tanto muy contento y muy ilusionado".

Cabe recordar que su hasta ahora compañera de partido, la concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz, Lara Montero de Espinosa, ha avanzado este jueves que no se plantean incorporarse a la lista electoral del PP, a la par que ha destacado, en relación a si descartan irse al PP, que "a día de hoy" se quedan en Ciudadanos.

Al respecto y preguntado por si contaba con que pudieran formar parte de dicha lista, Ignacio Gragera ha reiterado que no puede pedir, ni exigir, ni esperar "nada más que lo que cada uno quiera y que lo que cada uno reciba".

De este modo, se ha referido a las palabras de la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, al remachar que "al final esto es un proyecto amplio, un proyecto ancho como dicen y el talento siempre es bienvenido", por lo que considera que sus compañeros "son no solo talento sino grandísimos talentos y además grandísimos trabajadores y grandísimos servidores públicos".

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones a los medios, a preguntas de los periodistas, con motivo de su presencia en la donación del Grupo MAS.