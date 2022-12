En torno a las Casas Aisladas de Gévora está la situación "más complicada" tras Efraín

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha aseverado que la "situación más complicada" como consecuencia de la borrasca Efraín por las pérdidas materiales que han sufrido "por desgracia muchos vecinos de las pedanías" está en el entorno de las Casas Aisladas de Gévora, en las que "todavía en algún caso no se puede entrar" porque "en este caso la confluencia del Gévora y del Zapatón no ha terminado de bajar del todo y por tanto no se puede todavía acceder".

"Con pérdidas además en algún caso, en alguna explotación ganadera, muy cuantiosa y muy dura", ha detallado, junto con que este miércoles tuvo la oportunidad de poder estar con los propietarios de esa finca que "han perdido prácticamente todo" y que, de ese modo, lo que se hizo fue trasladar hacia Gévora todo el personal necesario del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) y tanto las propias trabajadoras sociales como el apoyo psicológico.

Asimismo y "automáticamente" se puso en contacto con el Colegio de Abogados de Badajoz, con su decano Ildefonso Seller, para que a través de un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones, también a través del Servicio de orientación jurídica, desde dicho colegio se pusiera a disposición de los damnificados un servicio de orientación jurídica y de asesoramiento jurídico "rápido" para informar a todos aquellos que han sufrido pérdidas materiales de cuáles son los cauces y los caminos que tienen que seguir.

Sobre dicho servicio de orientación, ha concretado que "en principio" este miércoles por la tarde quedó constituido y que los letrados prestarán dicho servicio en la sede del Colegio en Martín Cansado.

No obstante y en caso de que sea necesario "por algún motivo particular", también le manifestaban desde el Colegio la posibilidad de que los propios letrados se desplazaran hacia Gévora, aunque "en principio" se va a realizar en la sede del colegio, en el horario que éste establezca y a través de los letrados del propio Servicio de orientación jurídica.

Así lo ha señalado el alcalde de Badajoz a preguntas de los periodistas por las consecuencias del fuerte temporal de lluvias de esta semana, sobre lo cual ha explicado que "en principio" en la ciudad, "más allá de pérdidas en algunos parques y algún árbol que ha caído", los daños "no son especialmente cuantiosos".

En el caso de los parques se ha estado "sobre todo" revisando, más que el parque o las praderas de césped, ha incidido, todos los sistemas eléctricos y de bombeo, los cuales tienen que tener una revisión y un control eléctrico para evitar que al ponerlos en marcha y al volver a funcionar "suponga algún peligro o algún riesgo".

En cualquier caso, entiende que, a lo largo del día de este jueves "como muy tarde", todo eso estará evaluado y por tanto abierto, a la vez que ha incidido en que en la mañana de este jueves ha habido una nueva reunión del comité técnico asesor, del Inuncaex, en el que les confirmaban que el nivel del Guadiana va a seguir bajando a lo largo del día y que "por tanto" se va a ir recuperando "esa normalidad".

NOVELDA Y VALDEBÓTOA

El primer edil ha hecho hincapié igualmente en que desde el consistorio les preocupa también, "no tanto por pérdida material" porque ya se está arreglando el acceso a Novelda, dado que ha habido "problemas" en la carretera, desplazamientos y hundimientos ante lo cual las máquinas están trabajando para intentar restablecer todo el tráfico.

Y es que, en este caso, les preocupa el hecho de que "todavía esta noche o hasta esta noche" no se podía acceder en vehículo pesado grande o autobús a Novelda, cuando "es un servicio público que debemos prestar", a tenor de lo cual ha confiado en que "pronto esté la carretera bien", como también se ha referido a que en Valdebótoa "sobre todo" se tuvieron que realizar una serie de rupturas de canales para evitar la inundación del pueblo y, en ese sentido, Confederación Hidrográfica estará evaluando también los daños.

Seguidamente, Ignacio Gragera ha remarcado que, igual que anunció este miércoles el presidente de la Junta de Extremadura solicitar a través de Delegación del Gobierno y del Gobierno de España que se habiliten ayudas, ha agregado que "sobre todo" se habiliten medios materiales para poder realizar la limpieza "con mayor rapidez".

AYUDAR EN LA LIMPIEZA DE ENSERES

En este sentido, ha avanzado que, desde el consistorio, ya esta misma mañana una vez que se han evaluado algunos daños también han "avisado" a Protección Civil "por si fuera necesario" que, también a través de sus voluntarios y "más allá" de los servicios de emergencia municipales, tuvieran que acudir a algunas zonas para ayudar a la limpieza y en la retirada de enseres en muchos casos.

"Y en eso estamos, todavía mirando al cielo", ha concluido Gragera, que ha mostrado la "tranquilidad" ante el hecho de que tanto Confederación como Aemet dicen que el nivel del río va a seguir bajando, que va a seguir recuperando el cauce normal, "y por tanto en breve tiempo" espera, ha reiterado, que "podamos recuperar la total normalidad".

El alcalde, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones a los medios, a preguntas de los periodistas, con motivo de su presencia en la donación del Grupo MAS, en la Concejalía de Recursos Humanos.